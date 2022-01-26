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Görevli memurun kafa atılıp, hastanelik edilmesine kınama - Son Dakika

Görevli memurun kafa atılıp, hastanelik edilmesine kınama

26.01.2022 14:29
Görevli memurun kafa atılıp, hastanelik edilmesine kınama

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Nüfus Müdürlüğü'nde sürücü belgesi işlemi yaptırırken tartıştığı memura hakaret eden E.Ç., kendisini sakinleştirmeye çalışan diğer memur C.K.'yi kafa atarak hastanelik etti.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Nüfus Müdürlüğü'nde sürücü belgesi işlemi yaptırırken tartıştığı memura hakaret eden E.Ç., kendisini sakinleştirmeye çalışan diğer memur C.K.'yi kafa atarak hastanelik etti. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından gözaltına alınan E.Ç., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Türk-Büro Sen üyeleri, memura saldırıya tepki gösterip, kınadı.

Olay, 21 Ocak günü saat 12.20 sıralarında, Çerkezköy İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde meydana geldi. Sürücü belgesindeki işlem nedeniyle müdürlüğe giden E.Ç., iddiaya göre, işlemlerdeki aksama nedeniyle görevli kadın memurla tartışmaya başladı. E.Ç.'nin, kadın memura el kol hareketleri yaparak hakaret etmesi üzerine memurlardan C.K., devreye girerek sakinleştirmek istedi. C.K.'ye de tepki gösteren E.Ç., onu da ittirmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında E.Ç., memur C.K.'ye kafa attı. Kavga diğer memurların araya girmesiyle daha da büyümeden önlendi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından memurların şikayetçi olması üzerine E.Ç., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı savcılıkta serbest bırakıldı.

Türk Büro-Sen üyesi memurlar, bugün Çerkezköy Hükümet Konağı önünde toplanarak, memur C.K.'ye saldırıya tepki gösterip, kınadı.Saldırıya uğrayan C.K. ile İlçe Nüfus Müdürlüğü personelinin de katıldığı açıklamada konuşan sendikanın Tekirdağ Şube Başkan Yardımcısı Vedat Deniz, "21 Ocak günü Çerkezköy Nüfus Müdürlüğü'nde görevini yapan bir bayan memur arkadaşımıza yapılan sözlü, küfürlü şiddet sonrasında olaya müdahale eden memur arkadaşlarımıza karşı yapılan çirkin fiziksel şiddet eylemini, tüm kamu çalışanları adına, sendika olarak kınıyoruz. Gün geçmiyor ki yeni ve içimizi acıtan, memurlara karşı şiddet olayları karşımıza çıkmasın. Her olayda olduğu gibi yaşanan bu çirkin saldın da sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılmış, yapılan yorumların bir kısmında, saldırganın çirkin eylemi haklı gösterilmek istenilmiştir. Oysa şiddet kime ne sebeple yapılmış olursa olsun kabul edilemeyeceği gibi hele ki bir devlet kurumunda bir devlet görevlisine karşı yapılmış olması her ne sebeple olursa olsun asla haklı gösterilemez. Şiddet ne kadar insan onurunu zedeleyici bir durum ise şiddete maruz kalan sırf bir devlet memuru olduğu için devletten intikam alırcasına onu haklı görmek ve bu yönde yorumlarda bulunmak da o denli onur kırıcı bir durumdur. Aslında yaşanan olayla ilgili hiçbir bilgisi ve öngörüsü olmadan insafsızca yorum yazanlar, zihniyetlerini ve karakterlerini ortaya koymaktadır. Artık bir memur arkadaşımızın kılına dahi zarar gelmesini istemiyoruz, artık şiddet failinin serbest bırakıldığını görmek istemiyoruz ve bir suçun daha cezasız kaldığına şahit olmak istemiyoruz" dedi.

Açıklamaya katılan memurlar, 'Memura uzanan eller kırılsın' sloganları attıktan sonra dağıldı.


Görevli memurun kafa atılıp, hastanelik edilmesine kınama
Görevli memurun kafa atılıp, hastanelik edilmesine kınama
Görevli memurun kafa atılıp, hastanelik edilmesine kınama
Görevli memurun kafa atılıp, hastanelik edilmesine kınama
Görevli memurun kafa atılıp, hastanelik edilmesine kınama
Görevli memurun kafa atılıp, hastanelik edilmesine kınama
Görevli memurun kafa atılıp, hastanelik edilmesine kınama
Görevli memurun kafa atılıp, hastanelik edilmesine kınama
Görevli memurun kafa atılıp, hastanelik edilmesine kınama
Görevli memurun kafa atılıp, hastanelik edilmesine kınama
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Çerkezköy, Tekirdağ, Hakaret, Memur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Görevli memurun kafa atılıp, hastanelik edilmesine kınama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görevli memurun kafa atılıp, hastanelik edilmesine kınama - Son Dakika
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