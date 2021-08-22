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Görev yaptığı camiyi evinden ayırt etmiyor - Son Dakika

Görev yaptığı camiyi evinden ayırt etmiyor

22.08.2021 11:15

Görev yaptığı camiyi evinden ayırt etmiyor Görevli olduğu caminin her şeyiyle ilgilenen müezzin çevresinden taktir topluyor Müezzin Ahmet Rıza Ural: "Görevimiz sadece ezan okuyup kamet getirmek değil" Eskişehir'de bir camide 20 yıldır müezzinlik yapan Ahmet Rıza Ural, görevli bulunduğu...

Görev yaptığı camiyi evinden ayırt etmiyor

Görevli olduğu caminin her şeyiyle ilgilenen müezzin çevresinden taktir topluyor

Müezzin Ahmet Rıza Ural:

"Görevimiz sadece ezan okuyup kamet getirmek değil"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir camide 20 yıldır müezzinlik yapan Ahmet Rıza Ural, görevli bulunduğu caminin düzenine gösterdiği özenle çevresinden takdir kazanırken, meslektaşlarına da örnek oluyor.

40 yıldır müezzinlik yapan Ahmet Rıza Ural, görev bilinci nedeniyle çevresinden takdir topluyor. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Yalaman Camii'nde 20 yıldır görev yapan Ural, özeni ve titizliği nedeniyle cemaat tarafından seviliyor. Sorumlu olduğu Yalaman Camii'ni evinden ayırt etmediğini ve camide bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden müezzin Ural, mesleğinin diğer mesleklerden farklı olduğunu belirtiyor. Bu haliyle meslektaşlarına bir anlamda örnek olan Ural, mesleğe başlayacak olanlarda bu ve benzeri konularda titiz olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

40 yıllık müezzin olan Ural, günlük rutinini anlattı. Ahmet Rıza Ural "40 yıllık müezzinim bu camide de 20 yıldır görev yapıyorum. Görevimi kendi evimdeymişim gibi yapıyorum. Kendi evimde gösterdiğim titizliği ve özeni görevli olduğum camide de gösteriyorum. Görev mevzuatımız gereği, camide namaz vaktinden 20 dakika önce bulunmamız gerekiyor, ben ise 1saat öncesinden camide bulunmayı, görevimi, insanları ve cemaatimi seviyorum. Sabah namazı okunmadan yaklaşık 20 dakika önce caminin kapısını açarım ve içeriyi havalandırırım, gerekiyorsa klimayı açarım. Cum günleri Cuma selasından önce mikrofonları, cihazları kontrol ederim. Aksayan cihaz varsa yedeği ile değiştiririm. Gerekirse tamir, tadilatta yaparım elimden geliyor. Buradan başka yaklaşık 15 caminin ses tertibatını dizdim." diye konuştu.

"Severek yapılacak bir görev bu"

Görevli bulunduğu camide yaptığı tamirat ve tadilat işlerini anlatan müezzin Ahmet Rıza Ural, havalandırmadan bahçıvan işlerine kadar elinden gelen işleri yapmaya çalıştığını ifade etti. Camiye olan sevgisinden dolayı eve az uğradığın belirten tecrübeli müezzin, bu durumun eşi tarafından da fark edildiğini söyledi. Konuyla alakalı konuşan müezzin Ahmet Rıza Ural, "Yeni göreve başlayacak arkadaşlara bunları tavsiye ediyorum, disiplin eşittir kalite. Görevimiz dediğim gibi sadece ezan okuyup kamet getirmek değil. Caminin bahçesinden, elektriğinden, havalandırılmasından, temizliğinden hele ki son zamanlarda maske mesafe kurallarına uyulmasından sorumluyuz. Örneğin bir ampul patladığında onu yatsı namazına kadar kesinlikle değiştiririm. Eşim bu görev anlayışımdan dolayı beni zaman zaman tenkit etmekte. Tabi her işimi detaylı bir şekilde anlatamıyorum. Bundan dolayı bazen serzenişte bulunuyor. Bu şekilde görev yapan arkadaşlar, paralarının daha bereketli olacaklarını fark edecekler. Camiyle uğraştığımda terapi görmüş gibi hissediyorum. Camide görevli arkadaşlar rica ediyorum buna bir para kazanılacak iş gözüyle bakmasınlar. Severek yapılacak bir görev bu, burası Allah'ın evi bizler Resulullah'ın temsilcileriyiz, onun vekilleriyiz" diyerek mesleğinin üzerine yüklediği sorumluluklardan bahsetti.

"Bize yararlı bilgiler veriyorlar"

Mahallede ikamet edip Yalaman Camii cemaatinden Ahmet Güneş, memnuniyetini dile getirdi. Müezzin Ahmet Rıza Ural'ın camiye yaptığı hizmetlerinin yanı sıra insanlarla diyaloğunun da iyi olduğunu ifade etti. Ahmet Güneş müezzin hakkında "Çok memnunuz müezzinimiz olsun hocamız olsun. Burada bize yararlı bilgiler veriyorlar. Rahat bir şekilde namaz kılıp abdest alabiliyoruz. Her türlü imkanımız var camimizde. Ahmet hocamız gerçekten ilgileniyor, birinin bir derdi olduğunda yardım etmeye çalışıyor" diye konuştu.

Yalaman Camii'nin cemaatlerinden Şerif Serttaş ise, caminin temizliğine dikkat çekerek, "Çok memnunuz çok titiz, caminin sürekli temiz olması için çaba gösteriyor. Cemaatle arası iyidir geçimli bir insan. Kıratı güzel, müezzinimiz bir tane, maşallah" ifadelerine yer verdi.

Görev yaptığı camiyi evinden ayırt etmiyor
Görev yaptığı camiyi evinden ayırt etmiyor
Görev yaptığı camiyi evinden ayırt etmiyor
Görev yaptığı camiyi evinden ayırt etmiyor
Görev yaptığı camiyi evinden ayırt etmiyor
Görev yaptığı camiyi evinden ayırt etmiyor
Görev yaptığı camiyi evinden ayırt etmiyor
Görev yaptığı camiyi evinden ayırt etmiyor
Görev yaptığı camiyi evinden ayırt etmiyor
Görev yaptığı camiyi evinden ayırt etmiyor
Görev yaptığı camiyi evinden ayırt etmiyor

Odunpazarı, Ahmet Rıza, Eskişehir, Namaz, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görev yaptığı camiyi evinden ayırt etmiyor - Son Dakika


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