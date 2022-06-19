Görevli polis, kimliğini unutan öğrencinin ailesine ulaşmak isteyince alınan cevap yürek burktu: Annemle babam vefat etti - Son Dakika
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Görevli polis, kimliğini unutan öğrencinin ailesine ulaşmak isteyince alınan cevap yürek burktu: Annemle babam vefat etti

19.06.2022 15:57

Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceği sırada kimliğini unutan genç kız hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sınavın yapılacağı okulun kapısındaki görevli polisler öğrencinin ailesine ulaşmaya çalışırken kızın "Annem de babam da vefat etti" şeklinde verdiği cevap yürek burktu. Daha sonra iletişime geçilen aile üyelerinin kimliği yetiştirmesiyle rahat bir nefes alan öğrenci, sınava zamanında girdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) YKS'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi'nde sınava gireceği sınıfa çıkmak için okul kapısında polis ekiplerince yapılan belge kontrolünde kimliğini unuttuğunu fark eden Ayşe Sabancanlı gözyaşlarına boğuldu.

"ANNEM DE BABAM DA YOK"

Giriş kapısında görevli polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan genç kız, kısa süreli yaşadığı şokun ardından aile yakınlarının numarasını polis ekiplerine söyledi. Polisin anne babasının numarasını sorması üzerine kız öğrencinin "Annem de babam da vefat etti benim" demesi yürek burktu.

KİMLİĞİNİ YETİŞTİRDİLER

Daha sonra aile yakınlarıyla telefonda görüşen genç kız, kimliğinin geleceğini anlamasıyla biraz da olsa sakinleşti. Gözyaşları içerisinde beklerken gelen bir telefonla koşmaya başlayan genç kızın kimliğine kavuşma anı İhlas Haber Ajansı kameralarına saniye saniye yansıdı. Aile yakınından kimliğini alan genç kız, çok heyecanlı olduğunu, arabadan inerken kimliğini unuttuğunu söyledi.

YORUMLAR (2)
  • Kamuran Sertkaya: okumak isteyen kişi sınav yerine en az 1 saat önceden gider...hele hele yok kimliği unutmak yok sınav belgesini unutmak bu zaten senin bu işi ciddiyete almadığını gosterir Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Deniz Kaçar: Yahu kardesim gençlerin bu yaşta stresten ruh sağlığı bozuldu, bu ne biçim iş ya. Normal huzurlu hayat olmicak mı, işsizlik, yoksulluk, gelecek kaygısı lanet olsyn boyle hayata Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görevli polis, kimliğini unutan öğrencinin ailesine ulaşmak isteyince alınan cevap yürek burktu: Annemle babam vefat etti - Son Dakika

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