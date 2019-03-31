Görevliler Hasta ve Yaşlı Seçmenler İçin Seferber Oldu

Erzincan ve Kars'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy vermek isteyen engelli ve yaşlılar, görevlilerin yardımıyla oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı.

Erzincan ve Kars'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy vermek isteyen engelli ve yaşlılar, görevlilerin yardımıyla oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı.



Kars



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de görevliler, "seyyar sandık" uygulamasıyla önceden kendilerine başvuran 3 hastaya oy kullandırdı.



Görevliler, minibüsle gittikleri Erenler ve İstasyon mahallelerinde oturan engelli ve yaşlı 3 kişinin evine seyyar sandık kurarak oy kullanmalarına yardımcı oldu.



Erenler Mahallesi sakinlerinden 85 yaşındaki Saliha Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın engelli ve yaşlılar için çok güzel hizmet olduğunu belirterek, "Görevliler, engelli olduğumuz için bize zahmet vermediler. Yürüyemiyordum zaten, görevliler geldiler, oyumu kullandım. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

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