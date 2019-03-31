Son Dakika Haberleri: Görevliler Hasta ve Yaşlı Seçmenler İçin Seferber Oldu

Görevliler Hasta ve Yaşlı Seçmenler İçin Seferber Oldu

1 saat önce

ERZİNCAN/ Erzincan ve Kars'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy vermek isteyen engelli ve yaşlılar, görevlilerin yardımıyla oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı.

Görevliler Hasta ve Yaşlı Seçmenler İçin Seferber Oldu, System.String[]
ERZİNCAN/ Erzincan ve Kars'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy vermek isteyen engelli ve yaşlılar, görevlilerin yardımıyla oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı.

Erzincan'da vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak, sandığa gitmek için yardım istedi.

Sağlık görevlileri, yürümekte güçlük çeken hastaları evlerinden sedyeyle alarak oy kullanacakları sandığa taşıdı.

Ekipler tarafından ambulansla evinden alınan 80 yaşındaki Servet Deliktaş, oy kullanacağı Mengüceli Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Anadolu Lisesi'ne getirildi.

Deliktaş, sağlık görevlileri ve kızının yardımıyla "1190" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kentte bin 376 sandıkta 162 bin 190 seçmen oy verecek.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de görevliler, "seyyar sandık" uygulamasıyla önceden kendilerine başvuran 3 hastaya oy kullandırdı.

Görevliler, minibüsle gittikleri Erenler ve İstasyon mahallelerinde oturan engelli ve yaşlı 3 kişinin evine seyyar sandık kurarak oy kullanmalarına yardımcı oldu.

Erenler Mahallesi sakinlerinden 85 yaşındaki Saliha Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın engelli ve yaşlılar için çok güzel hizmet olduğunu belirterek, "Görevliler, engelli olduğumuz için bize zahmet vermediler. Yürüyemiyordum zaten, görevliler geldiler, oyumu kullandım. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Kars, Erzincan, Güncel
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