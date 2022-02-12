Üye Girişi
Görevliler tarafından Marmaray'da sigara içtiği için uyarılan adam: Sigara içiyorum - Son Dakika

Görevliler tarafından Marmaray'da sigara içtiği için uyarılan adam: Sigara içiyorum

12.02.2022 14:10

Marmaray'da sigara içen adamın videosu tepki topladı. Sigara içen şahsın yanında oturan başka bir kişi tarafından çekilen videoda, güvenlik görevlilerinin, sigara içen adamı önce uyardığı daha sonra da kolundan tutarak trenin dışarısına çıkardıkları görüldü. Videoyu izleyen kullanıcılar, sigara içen adama tepki gösterirken görevlerini yerine getiren güvenlik görevlilerine destek çıktı.

Marmaray'da sigara içen adamın videosu, sosyal medyada olay oldu. "Marmaray istasyonunda sigara içen abimizin hazin sonu" başlığıyla yayınlanan görüntüde, Marmaray treninin içinde sigara içerek kendisini çeken telefon kamerasına ağzındaki sigarayla poz veren adam, güvenlik görevlilerinin kendisini uyarlamasıyla büyük bir şok yaşadı.

TRENİN DIŞARISINA ÇIKARILDI

Kendisini uyaran güvenlilik görevlilerine elindeki sigarayla "sigara içiyorum" diye yanıt veren adam, güvenlik görevlilerinin "gel dışarı, gel dışarıda iç, hadi" sözlerine olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri, adama karşı bir hamlede bulunarak adamın kolundan tutup kaldırarak hızlıca trenin dışarısına çıkardı.

GÜLEREK VİDEO KAYDETMEYE DEVAM ETTİ

Sigara içen şahsın yanında oturarak o anları videoya alan maskeli şahıs ise, yaşanan bu olayları maskesine rağmen belli olan tebessümle kaydetmeye devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan bu videoyu izleyen kullanıcılar, sigara içen adama tepki gösterirken görevlerini yerine getiren güvenlik görevlilerine destek çıktılar.

YORUMLAR
500

Marmaray, Sigara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görevliler tarafından Marmaray'da sigara içtiği için uyarılan adam: Sigara içiyorum - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:10 Görevliler tarafından Marmaray'da sigara içtiği için uyarılan adam: Sigara içiyorum
14:02 Pavyonda direk dansı yaptı, sosyal medyada bir anda ünlü oldu
14:01 Galatasaray Fatih Terim'i arıyor! Kötü gidişata Torrent da engel olamadı
13:45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz
13:31 Hadise 14 Şubat'ı bekleyemedi! Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi
13:30 Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum
13:00 Kar yağışı etkili oldu! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı sevindirdi
12:34 Test etmek bindiği aracı kaşla göz arasında çaldı! Olay anı kameraya yansıdı
12:23 İstifa çağrısına Burak Elmas'tan dikkat çeken cevap: Taraftarlar haklı, ben de bağırırdım
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul" göndermesi: Malını çalmışım gibi bakıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 14:15:17. #1.13#
SON DAKİKA: Görevliler tarafından Marmaray'da sigara içtiği için uyarılan adam: Sigara içiyorum - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement