Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › CHP önünde basın mensupları için kurulan platformun çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu - Son Dakika

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