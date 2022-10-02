Görevlilerin platformu düzeltme çalışmaları
Basın mensuplarının platformdan ayrılması
ANKARA - CHP önünde basın mensupları için kurulan platformun çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu.
Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Fırtına, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › CHP önünde basın mensupları için kurulan platformun çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu - Son Dakika
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