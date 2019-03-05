Görevlisi Olmayan "Dürüstlük Bakkalı"Ndan Alışveriş Yapıyorlar
56 dakika önce
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki bir okulda açılan ve başında görevli bulunmayan "Dürüstlük Bakkalı"ndan alışveriş yapan öğrenciler, ücreti kasaya kendileri bırakıyor.
Çanakkale
'nin Bayramiç
ilçesindeki bir okulda açılan ve başında görevli bulunmayan "Dürüstlük Bakkalı"ndan alışveriş yapan öğrenciler, ücreti kasaya kendileri bırakıyor.
Değerler eğitimi kapsamında ilçedeki Menderes
İlkokulu ve Ortaokulunda başlatılan projeyle öğrenciler, herhangi bir kontrolün bulunmadığı stanttan istedikleri yiyecek ve içecekleri alarak ücretleri kasaya atıyor.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Orhan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere dürüstlük kavramını aşılamak ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Değerler eğitimi kapsamında hayata geçirdikleri projede ürünlere kesinlikle kar konulmadığını vurgulayan Avcı, "Dürüstlük Bakkalı adını verdiğimiz proje, öğrencilerimiz için çok anlamlı ve faydalı oldu. Projeyle hem öğrencilerimiz ihtiyaçlarını karşılıyor hem de dürüstlük ve sorumluluk gibi değerleri kavrıyor. Öğrencilerimizin sorumluluklarını yerine getirmesi bizleri çok mutlu etti. Ücretlerde hiçbir sıkıntı yaşanmaması ne kadar doğru bir projeyi hayata geçirdiğimizi bize gösterdi. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:02 Kaynak: AA
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