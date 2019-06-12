Son Dakika Haberleri: Görevliyi darp edip, cep telefonlarını çaldı
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Görevliyi darp edip, cep telefonlarını çaldı

1 saat önce

Elazığ'da bir iş merkezine giren eli sopalı şüpheli, temizlik görevlisini darp edip çok sayıda cep telefonunu çaldı.

Görevliyi darp edip, cep telefonlarını çaldı, System.String[]
Elazığ'da bir iş merkezine giren eli sopalı şüpheli, temizlik görevlisini darp edip çok sayıda cep telefonunu çaldı. Olay anının bazı yerleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, kent merkezinde Gazi Caddesi üzerinde bulunan Elliler Çarşısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde yoğunlukla cep telefonu,elektronik eşya ve aksesuar satılan iş merkezine gelen 1 şüpheli, önce temizlik görevlisini darp edip etkisiz hale getirdi, ardından da sopayla bir iş yerinin camlarını kırdı. Şüpheli iş yerinden piyasa değeri 40 bin TL üzerinde olan 21 adet cep telefonunu çalarak kaçtı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine, ekipler inceleme yaparak şahsın eşgalini tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerin şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan olayın bazı kısımları güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasında şüpheli bir şahsın elinde sopa ile geldiği, ardından darp ettiği üzerinde kan lekeleri görünen görevli ile yürüdüğü ve bir işyerinin camlarını kırdığı görüntülere yansıdı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:39 Kaynak: İHA
Elazığ, 3. Sayfa
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