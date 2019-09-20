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Görgen'den Touch The Sky

2 saat önce

Görgen'in ikinci teklisi 22 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

Görgen'den Touch The Sky, System.String[]

Görgen'in ikinci teklisi 22 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak. Mahmut Görgen son olarak 2017 yılında Kalbimin Sahibine ile müzikseverlerin karşısına çıkmıştı.

Eylül, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:00 
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