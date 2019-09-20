Görgen'den Touch The Sky
2 saat önce
Görgen'in ikinci teklisi 22 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.
Görgen'in ikinci teklisi 22 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak. Mahmut Görgen son olarak 2017 yılında Kalbimin Sahibine ile müzikseverlerin karşısına çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:00
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