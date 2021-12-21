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Görgü mahallesi sondaj ve drenaj çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Görgü mahallesi sondaj ve drenaj çalışmalarına devam ediyor

21.12.2021 09:01
Görgü mahallesi sondaj ve drenaj çalışmalarına devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarının yanı sıra sondaj ve drenaj çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Yeşilyurt İlçesi'ne Bağlı Görgü (Cafana) Mahallesi'nde sondaj çalışması neticesinde saniye yaklaşık 50 litre su bulundu. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Görgü Mahalle Muhtarı Ayhan Yıldız ve MASKİ Genel Müdürlüğü teknik ekibi yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yeşilyurt İlçesi Görgü Mahalle Muhtarı Ayhan Yıldız, mahallelinin çok büyük içme suyu sıkıntısı çektiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın sayesinde Görgü Mahallesi'nin susuzluktan kurtulduğunu dile getirdi. Muhtar Yıldız, "Tabiri caizse mahallemiz susuzluktan kırılmak üzereydi. Baya zorluk çekiyorduk. Durumumuzu MASKİ Genel Müdürlüğüne ilettik. Çalışmalar başlatıldı. Su çıkardılar. Susuzluk sorunumuzu çözdüler. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'e ve emeği geçen ekibine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

MASKİ İşletmeler Dairesi Başkanı Ramazan Toy, kırsal ve merkez ilçelerde MASKİ'in yoğun bir çalışma programı başlattığını kaydederek, "Özellikle yaz dönemlerinde içme suyu konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan Görgü Mahallemizdeyiz. Burada içme suyu sıkıntısını çözmek için tespit ettiğimiz sondaj noktasında sondajımızı yaptık. Çok ciddi manada su çıkardık. Bunun dağıtımını da yapıp Görgü Mahallesi'nin içme suyu sıkıntısını çözeceğiz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

İçme Suyu Dairesi Başkanı Seda Kabakaş ise, şehrin içme suyu altyapısını yenilemek ve mevcut yapıyı güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Görgü Mahallemizin su sıkıntısı vardı. Bu sıkıntıyla ilgili plan proje hazırlayarak hemen sondaj çalışmalarına başladık. Çıkarılan suyu yapacağımız depo ile biriktirerek, inşa ettiğimiz içme suyu hattı ile vatandaşlarımıza ulaştıracağız" dedi.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ MERT: NİYETİMİZ HİZMET

Vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını sağlamak için il genelinde başlatılan sondaj çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, "Çalışmak için niyet edersek Allah yardım eder. Bizim niyetimiz halis. Biz vatandaşımıza hizmet etmek için varız. Görgü Mahallemizin içme suyu yetersizdi. Görgü muhtarımız her gün bizleri arıyordu. Suları olmadığı için yaşadıkları mağduriyetleri bildiriyordu. Ekip arkadaşlarımız hemen projeler hazırlayarak sondaj çalışmaları başlattı. Neticede saniye 50 litrelik bir su bulduk. Artık Görgü (Cafana) Mahallesi'nin su problemi olmayacak inşallah. Başarılı bir iş daha çıkaran ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görgü mahallesi sondaj ve drenaj çalışmalarına devam ediyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Selahattin Gürkan, İçme Suyu, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Görgü mahallesi sondaj ve drenaj çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika


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