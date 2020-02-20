Görgü tanığı, Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıyı anlattı - Son Dakika

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Görgü tanığı, Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıyı anlattı
7 saat önce
Almanya'nın Hanau kentinde bugün iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:23 Kaynak: AA
Almanya'nın Hanau kentinde bugün iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanığı vatandaş olayı anlattı.
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