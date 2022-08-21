Mardin'de katliam gibi kaza: 19 ölü, 26 yaralı (6) - Son Dakika
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Mardin'de katliam gibi kaza: 19 ölü, 26 yaralı (6)

21.08.2022 00:29
Mardin'de katliam gibi kaza: 19 ölü, 26 yaralı (6)

GÖRGÜ TANIKLARI KAZA ANINI ANLATTIMardin'in Derik ilçesinde 19 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 26 kişinin de yaralandığı kazanın görgü tanıkları o anları anlattı.

GÖRGÜ TANIKLARI KAZA ANINI ANLATTI

Mardin'in Derik ilçesinde 19 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 26 kişinin de yaralandığı kazanın görgü tanıkları o anları anlattı. Aynı yolda sık sık kazalar yaşandığını belirten Abdulkadir Sol, "Ben burada 30 yıllık esnafım. Bu gördüğünüz noktada kaza olan yerde arabaların suçu yoktur. Yukarıda 4 kilometrelik bir rampa var. Kaza tutanakları vardır. 30 yıldan beri 50 tane arabadan fazla birkaç metre ileride veya geride aynen bu noktada devrilmiştir. Bu şehir merkezinde bir çevre yoluna ihtiyaç vardır. Bu yol bu arabaları kaldıramıyor artık. Yolun mesafesine bakın, genişliğine bakın. Virajlara bakın bir de inişine bakın. Buranın acil bir çevre yoluna ihtiyacı var" diye konuştu.

İLK KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİAli Gökçek de ilk kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "TIR'ın freni patlamıştı. İlkinde 4 kişi hayatını kaybetti. Bu 4 kayıptan sonra bütün millet bunların üstünde bayağı bir kalabalık oldu. Ondan sonra ikinci TIR geldi. Bayağı bir kaybımız var. Bu ilk değil son da olmayacak. Bu yol yapılmayana kadar bu devam edecek. Her sene 2 sefer 3 sefer aynı şekilde kaza oluyor. Mutlaka çevre yolunun yapılması lazım. Yarın öbür gün okullar açılacak, bu çocukların güvenliğini nasıl sağlayacağız" ifadelerini kullandı.Baver Doğan da kaza anında kalabalığın içerisinde olduğunu belirterek, "Biz olayın içindeydik. İlk TIR kaza yaptı. 4 kişi ölmüştü. Biz cenazeleri çıkarttık millet toplanmıştı. İkinci TIR yukarıdan geldi. Ben bağırdım, 'hepiniz kaçın' dedim. Hepsini ezdi, geçti. Bu böyle olmuyor bu TIR'lar buradan geçmesin. Çevre yolu olsun. Yarın okul açılıyor bizim çocuklarımız nasıl okula gidecek" ifadelerini kullandı.

Bu arada kazada yaralananların tedavilerine devam edilirken, hayatını kaybedenlerin kimlik belirleme çalışmaları da sürdürülüyor.

Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN- Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin), -


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Kaynak: DHA

Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de katliam gibi kaza: 19 ölü, 26 yaralı (6) - Son Dakika

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