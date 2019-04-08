Görgün;"Aselsan'ın Anadolu'ya Yayılması Konusunda Anlaştık"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün;" Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde savunma sanayisine, katkı sağlayacak bir çok birikim ve insan kaynağı olduğuna inanan birisiyim. ASELSAN'ın yüzde 65'lik tedarikini Ankara bölgesinde olduğu bana söylenmişti.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün;" Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde savunma sanayisine, katkı sağlayacak bir çok birikim ve insan kaynağı olduğuna inanan birisiyim. ASELSAN'ın yüzde 65'lik tedarikini Ankara bölgesinde olduğu bana söylenmişti. Bunun, Anadolu'ya yayılması, yeni bir şeylerin yapılması konusunda ekibimizle anlaştık"dedi.



Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Fırat Üniversitesi öncülüğünde ASELSAN'la Savunma Sanayi İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) protokolü imzalandı. Fırat Teknokent Prof.Dr. Nuri Orhan Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç,uzmanlar ve iş adamları katıldı.



Teknokent Genel Müdürü Prof.Dr. Erhan Akın, ASELSAN Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Haluk Görgün programda sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından, görüşmeler yapılarak, işbirliği buluşması noktasında hayata geçirilecek faaliyetler hakkında istişarede bulunuldu. Ardından Fırat Üniversitesi ile ASELSAN arasında SAYP protokolü imzalandı.



Görgün;"ASELSAN'ın Anadolu'ya yayılması konusunda anlaştık"



Sanayi ile çok iç içe çalışmalarının olduğunu ifade eden ASELSAN Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Haluk Görgün;"Sanayicilerle olan ve ülkenin dağılımdaki iş birliklerini daha yakından inceleyen bunu yaygınlaştırmaya çalışan bir dizi aktiviteler içinde olmaya gayret göstermektedir. Ankara, savunma sanayisinin merkezi haline gelmiş durumda. Bir yönüyle öyle olması gerekiyor. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde savunma sanayisinin, katkı sağlayacak bir çok birikim ve insan kaynağı olduğuna inanan birisiyim. Bu bizzat seyahatlerimde tespit ettiğim unsurlar. ASELSAN'ın yüzde 65'lik tedarikini Ankara bölgesinde olduğu bana söylenmişti. Bunun, Anadolu'ya yayılması konusunda yeni bir şeylerin yapılması konusunda ekibimizle anlaştık. Bu çerçevede bir çok ile gittik ve bugün de Elazığ'dayız. Bu seyahatlerimizi, çalışmalarımızı arttırarak devam ediyoruz. Bugünle birlikte daha evvel yapılan toplantılar ve ortaya konulan adımların somut projelerle ilerleyebilmesi adına önemli kararlar alarak devam edeceğiz" dedi.



Bu tür protokol anlaşmalarının Elazığ'ın gelişmesine katkı vereceğini dile getiren Vali Oktay Çetin Kaldırım ise, Elazığ'ın bu konuda önünü açan, hedeflerini iyi belirleyen, iyi stratejiler ortaya koyan hem de sektörün gelişmesi noktasında çok ciddi katma değer oluşturan katkı verenlere teşekkür etti.



Yeni bir seçim sürecinden çıktıklarını ve ilk resmi toplantıya katıldıklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise,bütün iş dünyasının ve ASELSAN'ın Elazığ'da yapacağı yatırımların yanında olacaklarını aktardı.



Arslan;"Bizim için çok önemli fırsatlar"



Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan'da, "Yaklaşık 4 yıldır Elazığ'da savunma sanayi dalında belli adımlar attıklarını ve geldikleri noktanın hiçte azımsanamayacağını kaydetti.



Bir çok firmanın çok ciddi birliktelikler, iş anlaşmaları yaparak hayata geçirdiğine değinen Aslan," Biz de bunların gururunu yaşıyoruz. Bugün de burada ASELSAN'ın yönetim kurulu başkanını, tedariklerden sorumlu genel müdürünü ve insan kaynaklarından sorumlu genel müdürlük ekibini ağırlıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli fırsatlar. Elazığ'da güzel şeyler oluyor ve biz de farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Elazığ, yüksek teknoloji ürünlerinde, bilişimde, sanayide de Türkiye'de ve dünyada belli bir alanda yer sahibi"diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ

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