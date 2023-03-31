Goril bir anda ayaklandı! İnsan gibi yürüdüğünü görenler hayrete düştü - Son Dakika
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Goril bir anda ayaklandı! İnsan gibi yürüdüğünü görenler hayrete düştü

31.03.2023 11:56

Çin'de hayvanat bahçesinde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada geniş ses getirdi. Görüntüde bir gorilin tıpkı insan gibi dik yürümesi dikkat çekti.

Çin'de hayvanat bahçesindeki bir goril, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayvanat bahçesinde gezen kişi, gorilin dik yürüdüğünü fark edince cep telefonunu çıkararak videoya çekti.

TIPKI İNSAN GİBİ YÜRÜYOR

Viral olan videoda gorilin tıpkı bir insan gibi yürümesi dikkat çekti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bu kadarının gerçek olamayacağını ve onun maymun kostümü giymiş bir bekçi olduğunu düşündüğünü ifade etti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Ancak Çin medyası, görüntülerdeki canlının gerçekten bir goril olduğunu yazdı. Bazı kullanıcılar, "Bu, kuşkusuz, onların yönetimi ele geçirmeden önceki evrimlerinin son adımı" şeklinde yorumlarda bulundu.

YORUMLAR (2)
  • Ali Durmaz: evrim yükleniyor.... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • mustafa kemal ünal: hiç ilginç değil zaten normalde de yürüyorlar Cevap Yaz 15 3 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Goril bir anda ayaklandı! İnsan gibi yürüdüğünü görenler hayrete düştü - Son Dakika
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