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Goriller kaç yıl yaşar? Goriller etçil mi otçul mu? - Son Dakika

Goriller kaç yıl yaşar? Goriller etçil mi otçul mu?

Goriller, genellikle otçul bir diyetle beslenen ve meyve, yaprak, kök ve diğer bitkisel kaynakları tüketen büyük primat türleridir. Beslenme alışkanlıkları genellikle mevsime ve bulundukları bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

04.12.2023 - 17:07,  Güncelleme: 17:13
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Gorillerin doğal yaşam alanlarını korumak ve popülasyonlarını sürdürmek, doğa koruma çabalarının önemli bir parçasını oluşturur. Bu muazzam primatlar, ekosistemdeki dengeyi sağlama konusunda kritik bir rol oynarlar. Yüksek lifli ve besleyici bitkilerle beslenen goriller, doğadaki ekosistemde önemli bir rol oynarlar.

GORİLLER KAÇ YIL YAŞAR?

Goriller, doğal yaşam ortamlarında genellikle 35 ila 50 yıl arasında yaşarlar. Ancak, bu süre genetik faktörlere, yaşadıkları koşullara ve çevresel tehditlere bağlı olarak değişebilir. İyi bakım altındaki goriller, ömürlerini biraz daha uzatabilirler. Yaşam süreleri genellikle dişiler ve erkekler arasında biraz farklılık gösterebilir.

GORİLLER ETÇİL Mİ OTÇUL MU?

Goriller, temel olarak otçul ve bitkisel bir beslenme biçimine sahiptir. Diyetleri genellikle meyve, yaprak, kök ve diğer bitkisel kaynakları içerir. Et tüketmezler ve genellikle böcekleri de nadiren yerler. Bu beslenme biçimi, gorillerin enerji ihtiyaçlarını karşılamalarına ve sağlıklı bir şekilde büyüyüp çoğalmalarına yardımcı olur.

GORİLLER NEREDE YAŞAR?

Goriller, genellikle Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında yaşarlar. Bu bölgeler, gorillerin ihtiyaç duydukları zengin bitkisel kaynakları sunar. Ormanların iç bölgelerinde, ağaçlarda tırmanarak ve karada dolaşarak yaşayan goriller, sosyal gruplar halinde hareket ederler.

Cenap Coşkun
Sondakika.com - Doğa

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Son Dakika Doğa Goriller kaç yıl yaşar? Goriller etçil mi otçul mu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Goriller kaç yıl yaşar? Goriller etçil mi otçul mu? - Son Dakika
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