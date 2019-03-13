Son Dakika Haberleri: Goriller, Ragbi Şampiyonu Oldu

Goriller, Ragbi Şampiyonu Oldu

4 dakika önce

'Gorillas' lakaplı Firuzköy ragbi takımı Türkiye şampiyonu oldu.

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'Gorillas' lakaplı Firuzköy ragbi takımı Türkiye şampiyonu oldu. 6 oyuncusu milli takıma seçilen takım Alanya'da kamp yapacak.

İki yıldır U18 Türkiye 2'ncisi olan, 'Goriller' anlamına gelen 'Gorillas' lakaplı Firuzköy takımı 2019 Türkiye Ragbi Şampiyonu olmayı başardı. 10 şehirden katılan takımlarla Samsun Çarşamba Stadyumu'nda yapılan maçlar sonucunda Türkiye şampiyonu olan Firuzköy Ragbi'nin 6 oyuncusu da milli takım kadrosuna seçildi. Türkiye'de ragbi sporunun giderek yaygınlaştığını söyleyen Firuzköy Ragbi Takımı Antrenörü Doğan Doğan, yetenekli sporcuların altyapıdan gelmeye başladığını söyledi.

Elde ettikleri başarının temelinde disiplinli çalışma ve düzenli kamp programlarının olduğunu hatırlatan Doğan, "Yoğun ve özverili çalışarak Türkiye şampiyonu olduk. Sporcularımın 6' sı milli takıma seçildiler" dedi. 20 Mayıs-10 Haziran arasında 5 günlük kamp programı planladıklarını da söyleyen Doğan, "Alanya'dan birkaç tesisle görüşüyoruz. İklimi ve sahaları ragbi için müsait bir bölge" şeklinde konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:08 Kaynak: İHA

Spor
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