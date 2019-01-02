Son Dakika Haberleri: Görkem Köseoğlu, AB'de Yapay Zeka Politikalarına Yön Verecek Ekibe Katıldı

Görkem Köseoğlu, AB'de Yapay Zeka Politikalarına Yön Verecek Ekibe Katıldı

2 saat önce

Geçen yıl Türkiye'den ING Grubu'na Yapay Zeka ve Robot Teknolojileri Global Başkanı olarak atanan Görkem Köseoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) yapay zeka politikalarına yön verecek ekiplere dahil oldu.

Görkem Köseoğlu, AB'de Yapay Zeka Politikalarına Yön Verecek Ekibe Katıldı, System.String[]
Geçen yıl Türkiye'den ING Grubu'na Yapay Zeka ve Robot Teknolojileri Global Başkanı olarak atanan Görkem Köseoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) yapay zeka politikalarına yön verecek ekiplere dahil oldu.

ING Bank Türkiye'den, geçen yıl ING Grubu'na Yapay Zeka ve Robot Teknoloji Global Başkanı olarak atanan Görkem Köseoğlu, Avrupa Bankacılık Federasyonu (European Banking Federation-EBF) Yapay Zeka Danışma Kurulu'na seçildi. Köseoğlu ayrıca, Avrupa Konseyi'nin yapay zeka etik çerçevesini ve politikalarını öneren Genişletilmiş Üst Düzey Uzman Grubu'na da seçilmiş isimlerden biri oldu.

"Gerçek aklın sahibi insan, katma değere vakit ayıracak"

Yeni nesil dijital bankacılık için 2016-2021 döneminde 800 milyon euro yatırım yapmayı taahhüt eden ve geçen yıl oluşturduğu Yapay Zeka ve Teknolojileri Bölümü ile bu taahhüdü adına önemli bir adım atan ING Grubu, ING Türkiye'den Görkem Köseoğlu'nu, bu bölümün başına getirmişti. Bu kez, EBF Yapay Zeka Danışma Kurulu'na seçilen ING Grubu Yapay Zeka ve Robot Teknolojileri Global Başkanı Görkem Köseoğlu, yapay zekanın bankacılık sektörü dahil her sektörde ve hayatın her aşamasında ciddi değişimler getireceğini söyleyerek, "Çok daha akıllı, kişiselleştirilmiş ve her zaman yanınızda olan uygulamalar geliştirmek üzere çalışıyoruz" dedi. "Bununla birlikte bu büyük değişimin sosyal, ekonomik ve etik boyutları da göz önünde tutulmalı" diyen Köseoğlu, Avrupa Birliği'nin yapay zeka yatırımları konusunda geri kalmakta gibi görünse de özellikle kişisel bilgilerin kullanımı ve yapay zeka etiği konularında temkinli olmasının faydaları olacağını düşündüğünü vurguladı. Köseoğlu, "Bankacılık Federasyonu üyeliğim ile Avrupa Komisyonu'nun, Yapay Zeka Üst Danışma Kurulu üyeliğimle Avrupa Birliği'nin ve Avrupa bankalarının yapay zeka uygulamaları konusunda daha öncü olabilmeleri için katkıda bulunacağım" diye konuştu.

Avrupa Bankacılık Federasyonu, Avrupa'daki 32 ulusal bankalar birliğinin bir araya geldiği çatı bir örgüt konumunda. Üyelerinin bankacılık sektöründe yaklaşık 2 milyon kişiyi istihdam ettiği federasyon, Avrupa'da irili ufaklı ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren 3.500 bankayı temsil ediyor.

EBF, Yapay Zeka Danışma Kurulu ile Avrupa Birliği Komisyonuna yapay zeka konusunda oluşturulacak politikalarla ilgili önerilerde bulunmayı ve yapay zeka konusunda oluşturulacak yol haritasına katkıda bulunabilmeyi hedefliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:04 Kaynak: İHA

Türkiye, Avrupa Birliği, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Başkan Adaylarına Dikkat Çeken Talimat: Kapınız 7 Gün 24 Saat Halka Açık Olsun Şarkıcı Sami Levi, Survivor 2019'un Yarışmacı Adayları Arasında Yer Aldı

'Kırmızı Altın'dan Kadirli'ye Yılda 100 Milyon Liralık Katkı Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye Hakaret Eden Videosuna Tepki Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 16:10:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görkem Köseoğlu, AB'de Yapay Zeka Politikalarına Yön Verecek Ekibe Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]