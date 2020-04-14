Görkem Sağlam Trabzonspor'da forma giymek istiyor

Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Willem II forması giyen Görkem Sağlam Türkiye'den teklifler aldığını, hayalinin Trabzonspor forması giymek olduğunu söyledi.



22 yaşındaki oyuncu "Annem, babam Trabzonlu. Yazın hep Trabzon'a gideriz, oraları gezeriz. Ben Trabzonsporlu'yum. İnşallah bir gün teklif gelirse Trabzonspor'da oynama hayalim var. Süper Lig'i de takip ediyorum. Bu sezon Trabzonspor iyi bir pozisyonda ve inşallah şampiyon olacak" dedi.











