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Görkem Sağlam Trabzonspor'da forma giymek istiyor
18 dakika önce
Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Willem II forması giyen Görkem Sağlam Türkiye'den teklifler aldığını, hayalinin Trabzonspor forması giymek olduğunu söyledi.
Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Willem II forması giyen Görkem Sağlam Türkiye'den teklifler aldığını, hayalinin Trabzonspor forması giymek olduğunu söyledi.
22 yaşındaki oyuncu "Annem, babam Trabzonlu. Yazın hep Trabzon'a gideriz, oraları gezeriz. Ben Trabzonsporlu'yum. İnşallah bir gün teklif gelirse Trabzonspor'da oynama hayalim var. Süper Lig'i de takip ediyorum. Bu sezon Trabzonspor iyi bir pozisyonda ve inşallah şampiyon olacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 08:08
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