GÖRKEM SERTAÇ GÖÇMEN HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÖRKEM SERTAÇ GÖÇMEN HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI (1) - Son Dakika

GÖRKEM SERTAÇ GÖÇMEN HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI (1)

6 saat önce

ATAKÖY'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından ateş ettiği iddiasıyla yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmaya gelmeyince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

GÖRKEM SERTAÇ GÖÇMEN HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI (1), System.String[]

ATAKÖY'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından ateş ettiği iddiasıyla yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmaya gelmeyince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.


Görkem Sertaç Göçmen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:13 Kaynak: DHA
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