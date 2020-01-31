GÖRKEM SERTAÇ GÖÇMEN HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI (1) - Son Dakika

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GÖRKEM SERTAÇ GÖÇMEN HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI (1)
6 saat önce
ATAKÖY'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından ateş ettiği iddiasıyla yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmaya gelmeyince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:13 Kaynak: DHA
ATAKÖY'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından ateş ettiği iddiasıyla yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmaya gelmeyince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.
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