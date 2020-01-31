Görkem Sertaç Göçmen hakkında zorla getirme kararı - Son Dakika

ATAKÖY'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından ateş ettiği iddiasıyla yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, duruşmaya gelmeyince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Savcı Alpay Göçmen'le eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in, 6 Eylül 2017 tarihinde Ataköy'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından dışarıya pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki olarak Ali Arif Özet ve Emre Peker katıldı. Sanık Göçmen'in avukatı mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı. Duruşma müştekilerin beyanlarının alınmasıyla devam etti.

SES BOMBASI ATTI

Olayın yaşandığı 6 Eylül 2017 tarihinde garson olarak çalıştığını belirten Emre Peker, "Sanık kız arkadaşı ile tartışınca önce kendisine baktık. 'Ne bakıyorsunuz önünüze dönün' dedi. Önümüze döndüğümüzde sesler kesilmeyince o tarafa doğru baktık çünkü müşteriler çok rahatsız olmaya başladılar. İkinci kez baktığımızda 'Önünüze bakın demedim mi lan' deyip argo kelimeler kullandı. Bunun üzerine patronum Arif Özet ayağa kalktı. Sanık, patronumun üzerine doğru koşunca patronum kendisini korumak için sandalyeyi kendisine siper etti. Koşma hızı ile birlikte kafasını sandalyeye vurdu, sonra karışıklık yaşandı. Bizi tehdit ederek yukarı çıktı. Sanık, evinden önce çocuk parkına ateş etti sonra bizim iş yerimize doğru ateş etti." diye konuştu.

ORADA EN AZ 250 İNSAN VARDI

İş yerinin sahibi Ali Arif Özet ise, "Ben eşim ile otururken sanık sahibi olduğum işletmemin dışarısındaki ağaçlıkta kız arkadaşına bağırdığı için gözümle takip ettim. Kendisi yüzüme bakarak üstüme gelmeye başladı, yanımda eşim vardı. Sandalyeyi kendimi korumak için kaldırdım, başının köşesine sandalye gelince yaralandı. Sanki biz kendisini kasıtlı olarak yaralamışız gibi gidip darp raporu aldı, biz de ceza aldık. Yaralandıktan sonra koşarak eve gitti. Kısa süre sonra silah sesleri duymaya başladık. Parka doğru ateş etti, orada en az 250 insan vardı ve hepsi kaçtı. Ardından da bir patlama oldu ve çok şiddetli bir patlamaydı. Benim ifademi alan polisler 'Biz çok uzak mesafedeydik, biz bile duyduk' dediler. Bizi polisler korudu, silah bizim işletmemize doğru ateşlenmiştir." dedi.

ZORLA GETİRİLME ÇIKARILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında zorla getirilme kararı vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ataköy'de 6 Eylül 2017'de iddialara göre Görkem Sertaç Göçmen kız arkadaşıyla tartışırken orada bulunan ve kendilerine bakan kafenin işletmecisi ve çalışanları ile kavga etmişti. Darp edilmesi üzerine Göçmen, kafenin yakınındaki evine giderek pencereden silah ile ateş etmişti. Açılan ateş sonucu o an parkta oturan Abdülhamit Pahıl yaralanmıştı. Olayın ardından Göçmen hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından dava açılmıştı.

Sanık Göçmen yargılandığı davada Abdulhamit Pahıl'a yönelik eyleminden dolayı "Olası kasıt ile silahla yaralama" suçundan 2 bin TL adli para cezasına, Ali Arif Özel'e karşı "tehdit" suçundan ise 500 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Sanığa verilen bu cezalarda hükmün açılanması geri bırakılmıştı. Kararın ardından mahkeme ateş etmenin "Kasten güvenliğe tehlikeye sokulması" suçunu değil "Yaralama" suçuna teşebbüs kapsamında olduğunu söyleyerek Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzakere yazılmasını istemişti. Yeniden hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen'in 2 müştekiye karşı "Basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.