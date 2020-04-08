'Şöhretler Sahada' organizasyonunun salgın sonrasında müsabakalara devam edeceği açıklandı. Görkem Uludüz, turnuvanın geleceği hakkında bilgiler verdi. İlk olarak 15 Mart tarihinde şöhret futbolcular ve sosyal medya fenomenleri arasında gerçekleştirilen 'Şöhretler Sahada' organizasyonunun farklı platformlarda 8 milyon kişiye ulaştığını ifade eden projenin düzenleyicisi Görkem Uludüz, "Düzenlediğimiz ilk maçta skor ikinci planda kaldı ve oldukça eğlenceli bir müsabaka oldu. İnternet üzerinden yapılan paylaşımlar milyonlara ulaşarak büyük bir başarı yakaladı. Şöhretler Sahada organizasyonumuzun ikinci ayağını Nisan ayı içerisinde büyük ilgi çekecek ve sürpriz isimlerle dolu bir rakibe karşı planlıyorduk. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle kimsenin sağlığını tehlikeye atmayarak geçtiğimiz haftalarda bu mücadeleyi ileri bir tarihe erteledik" dedi.

"Futbol tüm duyguları içinde barındırıyor"

Futbolun hayaller, sevinçler, mutluluklar ve hüzünleri bir arada yaşattığını vurgulayan Görkem Uludüz, "Tüm insanlık olarak geçirdiğimiz şu zor dönemlere rağmen spor ve futbol tutkusu bizim için hiç bitmeyecek. Ülkemizin içinden geçtiği zor günlerde, milli birlik ve beraberlik içerisinde, desteğimizi esirgemeyerek ve çağrılara uyarak en kısa sürede bu sıkıntıları atlatmayı umuyoruz. Salgın sonrasında efsane isimlerle dolu yeni maçları halka açık olarak düzenleyerek bu günleri unutmak istiyoruz" şeklinde konuştu.