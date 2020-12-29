Görkem Yeltan, kısıtlamanın olduğu gün evine giren hırsıza isyan etti: Ne halt etmeye biz evdeyken burnumuzun dibinde dolandınız?
29.12.2020 00:07
Ünlü oyuncu Görkem Yeltan, evine giren hırsıza "Biz virüsten bu kadar korkuyorken ne halt etmeye biz evdeyken ve sokağa çıkma yasağında burnumuzun dibinde dolandınız?" diyerek seslendi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu ve yazar Görkem Yeltan, sokağa çıkma kısıtlamasında evine hırsız girdiğini duyurdu.
"NE HALT ETMEYE BİZ EVDEYKEN BURNUMUZUN DİBİNDE DOLANDINIZ?"
Yaptığı paylaşımla evine giren hırsıza seslenen Yeltan, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili hırsız, bilgisayarım eski, son dosyalarımın yedeği olmadığından önemli. Diğer çaldıkların da bizim için önemli de… Biz en yakınlarımızla görüşmüyor, virüsten bu kadar korkuyorken ne halt etmeye biz evdeyken ve sokağa çıkma yasağında burnumuzun dibinde dolandınız?"
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