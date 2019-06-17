Görlitz'de CDU kazandı, AfD kaybetti

PAZAR günü Görlitz'de kıyasıya bir yarış yaşandı. AfD, birinci tur seçimde en fazla oyu alan adayı Sebastian Wippel'in seçimi kazanması için yoğun kampanya yaptı. İlk kez büyükşehir belediye başkanlığını kazanmak isteyen aşırı sağcı parti, böylece 1 Eylül
'de yapılacak Saksonya seçimlerine güçlü bir havada girmek istiyordu. Ancak Yeşiller ve Sol Parti ikinci tur seçime katılmayıp CDU'nun 51 yaşındaki adayı Octavian Ursu'ya destek verdi. Romanya
kökenli Ursu yüzde 55.2, AfD'li rakibi Wippel ise yüzde 44.8 oy aldı.
Görlitz'de yarışı kazanan CDU ise bu zaferle rahat bir nefes aldı. CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer, sandıktan çıkan sonucun geniş ittifakın zaferi olduğunu söylerken, AfD adayı Wippel ise Ursu'yu tebrik etti.
KLAKETLE POZ VERDİ
Tarihi bir kent olan Görlitz, çok sayıda sinema filmine ev sahipliği yaptığı için Hollywood
'a atfen 'Görliwood' olarak da tanınıyor. Hollywood yıldızları da AfD'nin seçimi kazanması durumunda kentte film çekimlerini sona erdireceğini açıklamış ve Görlitz sakinlerini ayrımcılığa karşı, bilgece oy kullanmaya çağırmıştı. Seçimi kazanan Ursu da zaferin ardından sinema klaketiyle poz verdi.