Görme engeli, ona engel değil - Son Dakika

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşayan bir görme engelli, doğuştan görme engeline rağmen yaşamını kolaylaştırarak günlük işlerini yapabiliyor.



Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi'nde ikamet eden 59 yaşındaki doğuştan görme engelli Adem Yavuz, günlük yaşamını teknolojik aletlerin de yardımıyla kolaylaştırıyor. Kendine ait evde yaşamını sürdüren Yavuz, ev ihtiyaçlarında yardımcı olurken, görme engelini kendisine engel olarak görmeyerek, sosyal aktivitelerle gününü geçiriyor.



59 yaşındaki Adem Yavuz, 2011 yılında görme engellilere yönelik açılan Kur'an-ı Kerim kursuna katılarak, kabartma yazıları takip ederek Kur'an-ı Kerim okuyor. Akıllı telefon ve bilgisayardan günlük haber ve gelişmeleri takip ettiğini ifade eden Yavuz, bu cihazlardaki yardımcı programlarla kolaylıkla haberleri okuyabildiğini, araştırma merakı duyduğu olaylar hakkında bilgi sahibi olabildiğini dile getirdi.



İsmi değiştirilmiş, yaşı küçültülmüş!



Çocukluk yıllarında ailesi tarafından birçok doktora götürülmesine rağmen doğuştan yakalandığı göz tansiyonu hastalığı nedeniyle görme engelli olduğunu anlatan Yavuz, "Bebeklik yıllarımda beni el bebek, gül bebek yetiştiren ailem gözlerimin farklı olduğunu anlamış. Birçok doktora götürmüş ama tıbben yapılacak bir şey olmadığı yönünde cevaplar almışlar. Annem ve babam bana bu süreçte hep sahip çıktılar. Bir süre sonra akrabamız olan mahalle muhtarımız ilçemize gelen görme engelli bir vatandaşın İstanbul'da görme engellilere yönelik bir okulun açıldığını bu sebeple Türkiye'yi gezerek ne kadar görme engelli vatandaş varsa hepsine ulaşmaya çalıştığını duymuş. Bu bilgiyi alan mahalle muhtarı hemen ailemin yanına koşmuş ve ailemden benim İstanbul'a öğrenim görmem için gitmesi gerektiğini söylemiş. Annem her ne kadar ilk başta bu olayı istemese de benim o okula gidebilmem için işlemler başlatılmış. Başvuru sonrası alınan cevap beni çok üzmüştü. Yaşımın büyük olması eğitim alamayacağıma engel olduğu yönünde bir yazı ulaştı. Bu durum sonrasında o zaman Salıpazarı ilçemiz Çarşamba'ya bağlıydı. Olayı öğrenen Çarşamba Kaymakamı benim öğrenim görebilmem için yaşımın küçültülmesine ve ismimim değiştirilmesine karar vermiş. Yapılan bu uygulama sonrası ismim Etem Yavuz olarak, doğum yılım da 1964 olarak değiştirilmiş. Böylelikle ben bu okula gittim. Çocukluk yıllarımda gittiğim İstanbul'da yaklaşık 27 yıllık bir serüvenim geçti. Okul sonrası iş hayatımda oldu. Bu süreç sonrasında memleketim olan Salıpazarı'na geri döndüm. Buraya döndüğüm için çok mutluyum" dedi.



"Memleketimde olmak beni çok mutlu ediyor"



Doğup büyüdüğü Salıpazarı ilçesine uzun yıllar sonra dönmenin kendisini çokça sevindirdiğini aktaran Yavuz, "Yıllar sonra memleketime döndüm. Kendime bir ev yaptırdım. Burada engelime aldırış etmeden yaşamımı sürdürüyorum. 3 çocuğum var. Evimin ihtiyacı olduğunda dışarıya çıkıp evin ihtiyaçlarını alıp gelebiliyorum. Çok şükür kolaylıkla günlük gelişmelerden bilgi sahibi olabiliyorum. 24 saat bana yetmiyor diyebilirim. Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum. Burada arkadaşlarım var. Arkadaşlarımla genellikle karşılaştığımız sıkıntılar ve günlük gelişmelere dair bilgiler paylaşıyoruz. Keyif dolu anlar yaşıyorum. Birbirimizle dini bilgiler paylaşıyoruz. Bilgi sahibi oluyoruz. Tecrübe ediniyoruz" şeklinde konuştu.



"Vatandaşlarımız biraz daha duyarlı olsunlar"



Gezinti yapmak ve ev ihtiyaçlarını almak amacıyla dışarıya çıktığında karşılaştığı sorunlara değinen Yavuz, "İlçemizde bundan yaklaşık 10 yıl önce çok rahat bir şekilde değneğimle istediğim yere gidebiliyordum. Ancak son yıllarda bazı yerlerin değişmesi, trafiğin artması ve yeni binaların yapılmasıyla birlikte, kaldırımlara araç bırakılır oldu. İşaretçiler tahrip edilir oldu. Böyle olunca gitmek istediğim yere ulaşmak benim için güçleşiyor. Yaşadığım sorunlardan bir başkası da beni gören tanıdıklarım bana 'Beni tanıdın mı?' gibi sorular soruyorlar. Tanıyamadığımda büyük bir mahcubiyet ve üzüntü içerisinde oluyorum. Bu hassas konular üzerinde vatandaşlarımızdan biraz daha anlayış ve hoşgörü bekliyorum. Böylesinin daha iyi olacağının inancındayım" ifadelerini kullandı.



Salıpazarı ilçesinde yaşamına devam eden Adem Yavuz, camiye giderek ibadetini aksatmadığını da sözlerine ekledi. - SAMSUN