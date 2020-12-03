Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi

03.12.2020 08:33
Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi, System.String[]

TUNCELİ Devlet Hastanesi'nde 25 yıldır santral memuru olarak görev yapan görme engelli Ali Arslan (49), bisiklet sürmekten raftinge kadar birçok hayalini gerçekleştirdi.

TUNCELİ Devlet Hastanesi'nde 25 yıldır santral memuru olarak görev yapan görme engelli Ali Arslan (49), bisiklet sürmekten raftinge kadar birçok hayalini gerçekleştirdi. Bağlama çalan, 2 bin telefon numarasını hafızasında tutabilen, ev işlerinde de eşine yardımcı olan Arslan'ın şimdiki hayali, oturduğu mahalleye muhtar olmak.

Tunceli'de yaşayan Ali Arslan, 5 aylıkken geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle görme kaybı yaşamaya başladı. 8 yaşındayken geçirdiği suçiçeği hastalığının ardından görme yetisini tamamen kaybeden Arslan, yaşadığı olumsuzluklara rağmen hayata tutundu. Liseyi bitirdikten sonra bir süre farklı işlerde çalışan Arslan, 24 yaşından beri Tunceli Devlet Hastanesi'nde santral memuru olarak görev yapıyor. Zamanla telefon numaralarını hafızasına almaya başlayan Arslan, yaklaşık 2 bin numarayı ezbere biliyor. İş çıkışlarında eve kapanmayan Arslan, bisiklet sürmekten raftinge kadar birçok etkinlik yapıyor. Ev işlerinde de eşine yardım eden Arslan, akşamları evde bağlama çalarak ailesiyle birlikte sevdikleri türküleri seslendiriyor. Engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştiren Arslan'ın şimdiki hayali oturduğu mahalleye muhtar olmak.

'ENGELLİ OLMAM HAYATA KÜSECEĞİM ANLAMINA GELMEZ'Engelli olmasının hayata küseceği anlamına gelmediğini belirten Arslan, "Işığımı kaybettim fakat duygularımı ve hayata bağlığımı kaybetmedim. 25 yıldır Tunceli Devlet Hastanesi'nde santral memurluğu yapıyorum. Hafızamda yaklaşık 2000 telefon numarası var. İş dışındaki vakitlerimde koşullar uygun ise bisiklet sürüyorum, bağlama çalıyorum. Bağlama, bu hayatta olmazsa olmazımdır. 50'ye yakın bestem var. Evde birçok işi kendim yaparım. Bir musluk bozulduğunda kendim değişirim. Elektrik arızası büyük değilse kendim onarırım. Yemeğimi kısmen yaparım. Evde asla aç kalmam. Çok iyi bulaşık yıkarım" dedi.'HAYALLERİMİN BİR KISMINI GERÇEKLEŞTİRDİM'Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hatırlandıklarını ve bu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Arslan, "Engelliler her zaman hatırlanmak ister. Unutmayalım ki, herkes engelli adayıdır. Benim de her insan gibi hayallerim vardı. Kimisini gerçekleştirdim kimisi de sırada bekliyor. Hayallerimden biri, güzel bir müzik albümü yapmaktı. Onu başardım. İkinci hayalim Munzur Çayı'nda rafting yapmaktı. Onu da diğer engelli arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Üçüncü hayalim ise kendi köyümde veya merkez Moğultay Mahallesi'nde topluma ve engelli arkadaşlarıma daha faydalı işler yapabilmek için muhtar olabilmek. Çarşıya gidince bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Arabalar engelli rampasının önüne park etmiş. Kaldırımlarda engelli bantlarının üstünde yürüyorlar. Bunları lütfen yapmayın" diye konuştu.Arslan'ın oğlu Eren Aslan da (25) bağlama çalmayı babasından öğrendiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Babamla baya bir aktivite yapıyoruz. Bisiklet sürüyoruz, gezip eğleniyoruz. Babam, hayatımda bana en güzel hediyedir. Çünkü bana çok şey öğretti ve yardımcı oldu. Engeller hiçbir zaman insanın hayallerinin önünde değildir. Her insan engelli olabilir ama umutlarıyla o engelleri aşabilir."


- Tunceli
Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi
Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi
Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi
Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi
Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi
Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi
Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi
Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi
Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi
Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi
Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi
Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi

Tunceli Devlet Hastanesi, Ali Arslan, Bisiklet, Tunceli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi sınırlaması bugün başlıyor! 3 metrekareye bir kişi düşecek İsrailli ırkçı fanatikler kulüp hisselerini Birleşik Arap Emirlikleri alınca çıldırdı: İslam'a hakaret ettiler Fatih Altaylı'dan öğrencilerin KYK ve GSS borçlarına Suriyeli tepkisi: Böyle bir dertleri yok Ayakta bile duramayan kadının görüntülerine Valilikten açıklama: Hiçbir zaman uyuşturucu kullanmamış Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu
Meteoroloji 2 il için sağanak, 1 bölge için buzlanma uyarısı yaptı Meteoroloji 2 il için sağanak, 1 bölge için buzlanma uyarısı yaptı         
08:25
Yeni Akit yazarı Dilipak keneviri yeniden gündeme getirdi: En çok ihtiyacımız olan zamanda uzağız Yeni Akit yazarı Dilipak keneviri yeniden gündeme getirdi: En çok ihtiyacımız olan zamanda uzağız         
08:19
Doğduğun Ev Kaderindir'de yürek sızlatan sahne! Burhan önce Müjgan'ı sonra kendini vurdu Doğduğun Ev Kaderindir'de yürek sızlatan sahne! Burhan önce Müjgan'ı sonra kendini vurdu         
07:50
Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısının %100 arttığını söyleyen Bakan Koca uyardı: Sınavımız devam ediyor Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısının %100 arttığını söyleyen Bakan Koca uyardı: Sınavımız devam ediyor         
07:24
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti         
00:14
Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri         
22:54
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Koronavirüs etkisini 2022'nin ilk aylarına kadar sürdürebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Koronavirüs etkisini 2022'nin ilk aylarına kadar sürdürebilir         
22:38
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi         
20:11
Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu         
19:50
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 08:44:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei