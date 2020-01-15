Görme engelli 50 öğrenciye Braille tableti hediye edildi - DİYARBAKIR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görme engelli 50 öğrenciye Braille tableti hediye edildi - DİYARBAKIR - Son Dakika

Görme engelli 50 öğrenciye Braille tableti hediye edildi - DİYARBAKIR

6 saat önce

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, görme engelli 50 öğrenciye Braille tableti ve çivi kalemi hediye etti.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, görme engelli 50 öğrenciye Braille tableti ve çivi kalemi hediye etti.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla merkez Yenişehir ilçesindeki Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Okulunda öğrencileri ziyaret etti.

Okul Müdürü Ercan Akdoğan, görme engellilere verilen eğitim hakkında bilgi verdi. Tekin yaptığı konuşmada, 7-14 Ocak'ta dünyada görme engellilerle ilgili farkındalık oluşması için etkinlikler düzenlendiğini anımsatarak, "Onların başını okşamak, onların dertleriyle dertlenmek istedik. O vesileyle bugün okula geldik." dedi.

Dünya genelinde 10 milyon civarında kişinin görme engelli olduğuna, bunların büyük kısmının tedavi edilebileceğine dikkati çeken Tekin, şöyle konuştu:

" Türkiye'de 1 milyonun üzerinde maalesef görme engelli insanımız olduğunu biliyoruz. Diyarbakır'da yaklaşık 9 bin civarında görme engellimiz olduğunu biliyoruz. Hastanelerde 3 ve 6 aylıkken göz taraması yapıyoruz. Tavsiyemiz 1- 3 yıl arasında mutlaka bir göz taramasından geçmeleridir çünkü vaktinde alınmayan tedbirler maalesef görme kusurlarının artmasına, hatta görme kayıplarına sebep olabilmektedir."

Daha sonra Tekin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanefi Özkal, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Nedim Bingöl, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Barış Şahin, öğrencilere Braille tableti ve çivi kalemi hediye etti.

Görme engelli 50 öğrenciye Braille tableti hediye edildi - DİYARBAKIR

İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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