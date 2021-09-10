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GÖRME ENGELLİ ABSOLUT KULAK EKREM'İN EN BÜYÜK HAYALİ FAZIL SAY İLE PİYANO ÇALMAK - Son Dakika

GÖRME ENGELLİ ABSOLUT KULAK EKREM'İN EN BÜYÜK HAYALİ FAZIL SAY İLE PİYANO ÇALMAK

10.09.2021 15:31

ADANA'da hobi olarak org çalarken, absolut kulak (mutlak, kusursuz kulak) olduğu keşfedilen, doğuştan görme engelli Ekrem Özcan Yılmaz (16), akrabalarının yardımıyla alınan piyanosuyla çalışıp Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandı.

ADANA'da hobi olarak org çalarken, absolut kulak (mutlak, kusursuz kulak) olduğu keşfedilen, doğuştan görme engelli Ekrem Özcan Yılmaz (16), akrabalarının yardımıyla alınan piyanosuyla çalışıp Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandı. Şu an 10'uncu sınıfta eğitim gören Yılmaz, en büyük hayalinin, idolü, sanatçı Fazıl Say ile tanışıp aynı sahnede beraber piyano çalmak olduğunu söyledi.

Seyhan ilçesinde dünyaya gelen Ekrem Özcan Yılmaz, doğarken yaşanan yüksek göz tansiyonu nedeniyle görme yetisini kaybetti. Yüzde 90 görme engelli olan Yılmaz, annesi Günay Erdem'in (42) destekleriyle hayata tutundu. 4 yıl önce annesinin aldığı orgla hobi olarak müziğe başlayan Yılmaz, önce tek elle çaldığı enstrümana hakim olup, kendi kendine çift elle kullanmayı öğrendi. Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Ortaokulu'ndaki öğretmeni Nadir Kanmaz'ın kendisini keşfetmesiyle de absolut kulak olduğunu öğrenen Yılmaz, piyanoya başlamak istedi, ancak ailesinin maddi durumu yeterli olmadı. Akrabalarının yardımıyla aldığı piyanoyla kendini geliştiren Ekrem Özcan Yılmaz, daha sonra özel yetenek sınavını kazanıp Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumaya başladı.

Müzik ve eğitimin serüvenini anlatan Ekrem Özcan Yılmaz, "Müzik macerama, ünlü piyanistlerin videolarını dinleyip, kendi kendime taktikler geliştirerek başladım. Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdiğimde engelli olduğum için ilk başlarda tedirgindim ama arkadaşlarım ve öğretmenlerimle çabuk kaynaştım. Müzik öğretmeni olup ileride gençlere müziğin ilmini öğretmek istiyorum. En büyük hayallerimden bir tanesi ise Fazıl Say ile tanışmak. Fazıl Say hocamın çalışmalarının çok sıkı takipçisiyim ama hiçbir konserini canlı olarak izleme imkanım olmadı. Bestelerini dinledikçe çok iyi hissediyorum ve beni motive ediyor. Hatta onun kızı için bestelediği Kumru isimli balladını kendi kendime öğrendim. Sevgili hocam, seninle tanışmayı gerçekten istiyorum. Bestelerini, albümlerini çok iyi takip ediyorum. Seninle 1-2 dakika da olsa beraber piyano çalmayı, sohbet etmeyi çok istiyorum? diye konuştu.

GÖRME ENGELLİ ABSOLUT KULAK EKREM'İN EN BÜYÜK HAYALİ FAZIL SAY İLE PİYANO ÇALMAK
GÖRME ENGELLİ ABSOLUT KULAK EKREM'İN EN BÜYÜK HAYALİ FAZIL SAY İLE PİYANO ÇALMAK
GÖRME ENGELLİ ABSOLUT KULAK EKREM'İN EN BÜYÜK HAYALİ FAZIL SAY İLE PİYANO ÇALMAK
GÖRME ENGELLİ ABSOLUT KULAK EKREM'İN EN BÜYÜK HAYALİ FAZIL SAY İLE PİYANO ÇALMAK
GÖRME ENGELLİ ABSOLUT KULAK EKREM'İN EN BÜYÜK HAYALİ FAZIL SAY İLE PİYANO ÇALMAK
GÖRME ENGELLİ ABSOLUT KULAK EKREM'İN EN BÜYÜK HAYALİ FAZIL SAY İLE PİYANO ÇALMAK
GÖRME ENGELLİ ABSOLUT KULAK EKREM'İN EN BÜYÜK HAYALİ FAZIL SAY İLE PİYANO ÇALMAK
GÖRME ENGELLİ ABSOLUT KULAK EKREM'İN EN BÜYÜK HAYALİ FAZIL SAY İLE PİYANO ÇALMAK
GÖRME ENGELLİ ABSOLUT KULAK EKREM'İN EN BÜYÜK HAYALİ FAZIL SAY İLE PİYANO ÇALMAK

Görme Engelli, Özcan Yılmaz, Fazıl Say, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖRME ENGELLİ ABSOLUT KULAK EKREM'İN EN BÜYÜK HAYALİ FAZIL SAY İLE PİYANO ÇALMAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÖRME ENGELLİ ABSOLUT KULAK EKREM'İN EN BÜYÜK HAYALİ FAZIL SAY İLE PİYANO ÇALMAK - Son Dakika
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