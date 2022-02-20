Görme engelli adam, aracın altına kaldı! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - Son Dakika

Altınordu ilçesinde H.E isimli sürücü, minibüs ile geriye doğru manevra yaparken tek gözünden görme engelli olan 57 yaşındaki Haydar Yıldırım'a çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Aracın altında kalan Haydar Yıldırım'ın yardımına önce çevredekiler sonra ambulans, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Aracın altında kalan Yıldırım bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Yıldırımın cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Sürücü H.E, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.