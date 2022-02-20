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Görme engelli adam, aracın altına kaldı! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - Son Dakika

Görme engelli adam, aracın altına kaldı! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

20.02.2022 00:20

Ordu'da görme engelli 57 yaşındaki Haydar Yıldırım'a geri manevra yapan araç çarptı. Aracın altında kalan adam, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anı kameralar tarafından kaydedildi.

Altınordu ilçesinde H.E isimli sürücü, minibüs ile geriye doğru manevra yaparken tek gözünden görme engelli olan 57 yaşındaki Haydar Yıldırım'a çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Aracın altında kalan Haydar Yıldırım'ın yardımına önce çevredekiler sonra ambulans, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Aracın altında kalan Yıldırım bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Yıldırımın cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Görme engelli kişi, geri manevra yapan aracın altında kalarak can verdi! Kaza anı kamerada

KAZA ANI KAMERADA

Sürücü H.E, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görme engelli kişi, geri manevra yapan aracın altında kalarak can verdi! Kaza anı kamerada
Görme engelli kişi, geri manevra yapan aracın altında kalarak can verdi! Kaza anı kamerada
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Haydar Yıldırım, Görme Engelli, Polis, Ordu, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Görme engelli adam, aracın altına kaldı! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görme engelli adam, aracın altına kaldı! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - Son Dakika
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