Görme engelli adam epilepsi hastası oğlu için hastane köşelerinde şifa bekliyor - Son Dakika

Görme engelli adam epilepsi hastası oğlu için hastane köşelerinde şifa bekliyor

17.10.2020 22:57

Yüzde yüz görme engelli olan Şehmus Yağmur, epilepsi hastası çocuğunun tedavisi için dört gündür Gaziantep'te hastane köşelerinde yatıp kalkıyor.

Yüzde yüz görme engelli olan Şehmus Yağmur, epilepsi hastası çocuğunun tedavisi için dört gündür Gaziantep'te hastane köşelerinde yatıp kalkıyor. Tedavi için Cerrahpaşa'ya sevk edilen çocuğunu İstanbul'a götürecek durumunun olamadığını söyleyen Yağmur yardım bekliyor.

Diyarbakır'da yaşayan yüzde yüz görme engelli Şehmus Yağmur (38), epilepsi hastası çocuklarının tedavisi için yetkililerin yardımını bekliyor. Dört gün önce 10 yaşındaki oğlu Yasin'in tedavisi için Diyarbakır'dan Gaziantep'e sevk edilen Yağmur, burada yapılan tetkiklerin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Düzenlenen sevk evrakıyla çocuğunun tedavisi için Cerrahpaşa'ya gitmesi gereken Yağmur, maddi imkansızlıkları nedeniyle ne İstanbul'a gidebiliyor ne de memleketi Diyarbakır'a dönebiliyor. Yaşadığı durum karşısında çaresiz kalan görme engelli baba, iki çocuğu ile Gaziantep'te hastane köşelerinde yatıp kalkıyor.

"Ben görme engelliyim, dört çocuğum epilepsi hastası"

Yüzde yüz görme engelli olduğunu ve dört çocuğunun da epilepsi hastası olduğunu vurgulayan Şehmus Yağmur, yıllardır tedavi için gitmediği hastanenin kalmadığını belirterek, "Diyarbakır Bağlar'da oturuyorum. Dört çocuğumda da epilepsi hastalığı var. Ben kendim de yüzde yüz görme engelliyim. Çocuklarımın tedavisi için sürekli İstanbul ve Ankara'ya gidip geliyorum. ve artık buralara gidecek gücüm kalmadı. Zaten çocuklarımın tedavisi için Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır ve Adana'ya gittim, Güneydoğu'daki bütün hastaneleri gezdim ama çocuklarımın tedavisi buralarda yapılamadı. Doktorlar çocuklarımın tedavisinin sadece Haseki Hastanesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapılabileceğini söyledi. Benim artık oralara gidecek gücüm kalmadı" dedi.

"Dört gündür çocuklarımla hastane köşelerinde yatıyorum"

Dört gün önce tedavi için Diyarbakır'dan Gaziantep'e sevk edildiklerini ve dört gündür hastane köşelerinde kaldıklarını söyleyen Şehmus Yağmur, "Dört gün önce yine tedavi için Diyarbakır'dan Gaziantep'e geldim ve çocuğumu yine Cerrahpaşa'ya sevk ettiler ama artık benim gidecek durumum yok. Dört gündür hastane köşelerinde, acil köşelerinde yatıp kalkıyorum. Valilik yol ücreti konusunda yardımcı oldu ama artık yetmiyor. Yol, yemek sıkıntıları, kalacak yer sıkıntısı var. Zaten çocuklarımın tedavisi devlet tarafından karşılanıyor ama ilaç farkları çok çıkıyor. Bize yardım etsinler" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Görme engelli adam epilepsi hastası oğlu için hastane köşelerinde şifa bekliyor
Görme engelli adam epilepsi hastası oğlu için hastane köşelerinde şifa bekliyor
Görme engelli adam epilepsi hastası oğlu için hastane köşelerinde şifa bekliyor
Görme engelli adam epilepsi hastası oğlu için hastane köşelerinde şifa bekliyor

Görme Engelli, Gaziantep, epilepsi, Hastane, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görme engelli adam epilepsi hastası oğlu için hastane köşelerinde şifa bekliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih"le sosyal medyadaki "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" akımına dahil oldu Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, geçici insani ateşkes konusunda anlaştı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi sonrası uzmanlardan dikkat çeken yorum: Türkiye'nin yılda 5-6 milyar dolarlık açığını kapatacak Bunalıma giren genç, tabancayla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada Koronavirüse yakalanan CHP'li belediye başkanı Zeki Bilgin yoğun bakıma alındı
Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı         
22:14
Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı         
22:07
Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi         
20:30
Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor         
18:44
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu         
10:51
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 23:07:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Görme engelli adam epilepsi hastası oğlu için hastane köşelerinde şifa bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei