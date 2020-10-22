Görme engelli adam karısını defalarca bıçakladı - Son Dakika

Görme engelli adam karısını defalarca bıçakladı

22.10.2020 21:02

Esenler'de ailesi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan görme engelli Suriyeli adam eşini defalarca bıçakladı.

Esenler'de ailesi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan görme engelli Suriyeli adam eşini defalarca bıçakladı. Engelli adamın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

Olay, bu akşam saat 19.30 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, görme engelli olan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ahmet İ. karısı ve çocukları ile birlikte yaşadığı evinde karısını henüz bilinmeyen bir nedenle defalarca bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan kadının yardımına komşuları koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocasından aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Karısını bıçaklayan Ahmet İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Suriyeli ailenin komşularından Turgay Tunca, "Suriyeli aile yaklaşık 2 senedir komşumuz. Olayı gerçekleştiren şahıs görme engelli, ayrıyeten psikolojik sorunları var. Bazen zaman zaman dışarı çıkıp bağıran birisi, eşini kolundan karnından ve bacağından yaralamış. 40 dakika falan müdahale ettik ambulans çağırdık" şeklinde konuştu.

Suriye çiftin oğlu ise, "Evde babam ile annem vardı. Eve girer girmez demiş gel buraya sonra hemen saldırmış. Bıçağı arkasında saklamış. Bıçağı annemin kalbine doğru sallamış. Babasını çok seviyordu. Babası öldükten sonra sinir hastası oldu. Köydeyken de bazen böyle yapıyordu ama vurmuyordu. Suriye'den geldik biz. Sokağa çıkıp bağırıyordu" dedi.

-İHA-

Görme engelli adam karısını defalarca bıçakladı
Görme engelli adam karısını defalarca bıçakladı
Görme engelli adam karısını defalarca bıçakladı
Görme engelli adam karısını defalarca bıçakladı

Görme Engelli, Suriyeli, Esenler, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görme engelli adam karısını defalarca bıçakladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Görme engelli ve psikolojik sorunları olan şahıs, eşini defalarca bıçakladı Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı, Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Karabağ'ın İran sınırı tamamıyla Azerbaycan kontrolüne geçti Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor         
20:53
Yol ortasında duran köpeği ezip, yoluna devam etti! O anlar kameraya yansıdı Yol ortasında duran köpeği ezip, yoluna devam etti! O anlar kameraya yansıdı         
20:38
PFDK'dan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 4 maç ceza geldi PFDK'dan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 4 maç ceza geldi         
20:26
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı         
18:51
5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş         
16:42
Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok         
15:40
Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:25
Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu         
14:14
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 21:08:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Görme engelli adam karısını defalarca bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei