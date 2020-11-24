Görme engelli Ahizer öğretmenin ilk Öğretmenler Günü heyecanı - Son Dakika

DÜZCE Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Bölümü'nden yaz döneminde mezun olduktan sonra müzik öğretmeni olarak atanan görme engelli Ahizer Özbek (23), ilk Öğretmenler Günü heyecanını yaşadı. Özbek, uzaktan eğitimle öğrencileri arasında kurduğu koroyla Öğretmenler Günü klibi hazırladı.

Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan, doğuştan görme engelli Ahizer Özbek, ilk Öğretmenler Günü'nü kutladı. Özbek, uzaktan eğitimle öğrenciler arasında koro kurarak, çalışma yapmaya başladı. Özbek, öğrencileri ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel 'Sen varsın hep öğretmenim' isimli şarkıya klip çekti. Klipte beyaz bastonu ile yürüyen Ahizer Özbek'e öğrencileri eşlik ediyor ve her bir kıtayı başka öğrenci söylüyor.