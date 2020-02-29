Görme engelli Ali öğretmen öğrencilerinin dünyasını aydınlatıyor - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesinde öğrencilerinin sevgisinden aldığı güçle görevini aşkla yapan görme engelli Türkçe öğretmeni Ali Köse, görme engellilerin eğitimdeki sorunlarına da çözüm üretmek için çalışma yürütüyor.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nden 2015 yılında mezun olan 28 yaşındaki Köse, tüm zorluklara rağmen çocukluk hayali öğretmenlik mesleğini kavuşmanın sevincini yaşadı.

İlk olarak Antakya Şehit Nizam Akdeniz Ortaokuluna atanan Köse, 2017'de ise İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Seniha Mayda Ortaokulunda görevlendirildi.

Yaşama sevinci ve azmiyle öğrencileri başta olmak üzere birçok kişiye ışık olan Köse, öğretmenlik görevinin yanı sıra Eğitimde Görme Engelliler Derneğinin İzmir temsilciliğini yapıyor.

Sabahları evinden bastonu yardımıyla okula gelen Ali öğretmen, öğrencilerini geleceğe hazırlamak için özveriyle çalışıyor.

"Bastonum bir numaralı yardımcım"

Yaşama sevinci ve azmiyle çevresindekilerin takdirini toplayan Ali Köse, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır öğretmenlik yaptığını, bunun yanı sıra sivil toplum çalışmalarına öncülük ettiğini söyledi.

"Okulda zorluk çekmiyorum, engelimin farkına bile varmıyorum aksine öğrencilerle bunu avantaja çeviriyoruz." diyen genç öğretmen şöyle devam etti:

"Öğrenciler ister istemez farkında oluyor bazı şeylerin, engelliye nasıl davranacaklarını öğreniyorlar. Hiçbir zaman 'Engelliye böyle davranın.' gibi bir şey demedim. Onlar benimle birlikte oldukları için zamanla alışıyorlar ve nasıl davranacaklarını, ne şekilde konuşacaklarını kavrıyorlar. Öğretmenlik benim hayalimdeki meslek onun için severek görevimi yapıyorum. Gidip gelirken hiçbir zorluk yaşamıyorum. Bastonum benim bir numaralı yardımcım. Eve yürüyerek gidip geliyorum."

Derslerde Braille alfabesiyle yazılan ders kitapları ve dijital içeriklerden yararlandığını anlatan Ali Köse, Türkiye'de engelliler için son yıllarda önemli hamlelerin yapıldığını ve bu sayede daha iyi bir konuma eriştiklerini ifade etti.

Sadece mesleğini yapmadığını aynı zamanda eğitimde görme engellilerin sorunlarına da çözüm üretmeye çalıştığını vurgulayan Ali öğretmen, şöyle konuştu:

"Eğitimde Görme Engelliler Derneğinin İzmir temsilcisiyim. Başta görme engelli öğrenciler olmak üzere diğer engel gruplarının eğitimde karşılaştıkları problemleri tespit etmek ve bunlara çözüm önerileri geliştirmek için çalışıyoruz. Okullarda çeşitli sunumlarımız oluyor. Okul idarecilerine farkındalık eğitimleri veriyorum ve çok olumlu dönüşler alıyorum. Amacımız bunları yoğunlaştırmak ve farklı illerde gerçekleştirmek çünkü aslında insanlar engellilerin farkında ama bunu yansıtamıyorlar çünkü engellilerle eskiden pek karşılaşmıyorlardı. Son yıllarda engellilerle karşılaşmaya başladılar, bizim de amacımız insanları biraz daha farkında kılmak."

Köse, okulda sığınmacı ailelerin çocuklarının da bulunduğunu, onlara yönelik "İlgiyle Mutlu Bilgiyle Başarılı" projesinin geliştirildiğini belirterek öğretmenler olarak bu bireyleri topluma entegre etmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.