Son Dakika Haberleri: Görme engelli Aşık Mustafa, şehir şehir dolaşıp darbukasıyla 31 yıldır ekmeğinin peşinde dolaşıyor
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Görme engelli Aşık Mustafa, şehir şehir dolaşıp darbukasıyla 31 yıldır ekmeğinin peşinde dolaşıyor

1 saat önce

İvrindi ilçesinde yaşayan ve çevresinde 'Aşık Mustafa' diye tanınan görme engelli Mustafa Kürcen (67), yaklaşık 30 yıldır sokaklarda darbuka çalıp türkü söyleyerek ekmek parasını kazanıyor.

Görme engelli Aşık Mustafa, şehir şehir dolaşıp darbukasıyla 31 yıldır ekmeğinin peşinde dolaşıyor, System.String[]

İvrindi ilçesinde yaşayan ve çevresinde 'Aşık Mustafa' diye tanınan görme engelli Mustafa Kürcen (67), yaklaşık 30 yıldır sokaklarda darbuka çalıp türkü söyleyerek ekmek parasını kazanıyor.


İvrindi'nin kırsal Kocaoba Mahallesi'nde oturan Mustafa Kürcen, gençliğinde gece körlüğü yaşadı. Sonradan görme kabiliyetini tamamen kaybeden Kürcen, 31 yıldır ise hiç görmüyor. Gençlik yıllarından bu yana darbuka çalıp türküler söyleyen ve bölge halkı tarafından 'Aşık Mustafa' diye tanınan Mustafa Kürcen, her gün köyünden Burhaniye ve Edremit çevre ilçelere gelerek, sokak sokak gezip türküler söylüyor.


Evli ve iki çocuk babası Kürcen, çocuklarını sokak sokak gezerek darbuka çalıp kazandığı parayla büyüttüğünü söyledi. Her gün İvrindi'den Edremit, Burhaniye ve Havran'a geldiğini belirten Mustafa Kürcen, "Bana Aşık Mustafa derler. Yıllardır bu darbukayı çalar söylerim. Balıkesir ve Edremit çevresinde dolaşırım. Gençliğimde gece körlüğüm vardı. Sonraları hiç görmez oldum. Darbuka çalmayı çok seviyorum. Darbuka çalmadan duramıyorum " dedi.


Kürcen'i Burhaniye'de uzun zamandır dinlediğini belirten ilçe sakinlerinden Cumhur Acar, "Ben onu pazarlarda görüyorum. Herkes onun çalışına ve türkülerine hayran. Kendi ekmeğinin peşinde. Pazarın gülü gibi" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Edremit, İvrindi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:34 Kaynak: İHA
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