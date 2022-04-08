GÖRME ENGELLİ AVUKATI AŞAĞILADIĞI ÖNE SÜRÜLEN SAVCI HSK'YA ŞİKAYET EDİLDİ - Son Dakika
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GÖRME ENGELLİ AVUKATI AŞAĞILADIĞI ÖNE SÜRÜLEN SAVCI HSK'YA ŞİKAYET EDİLDİ

08.04.2022 10:52

İSTANBUL Cumhuriyet savcısı E.G., görme engelli bir avukatı aşağıladığı iddiasıyla Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet edildi.

İSTANBUL Cumhuriyet savcısı E.G., görme engelli bir avukatı aşağıladığı iddiasıyla Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet edildi. İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi tarafından yapılan şikayette, Savcı E.G.'nin, 63 yaşındaki Avukat Mümin Özeken'e 'Körsün, okuyamazsın' gibi ifadeleri kullanıldığı öne sürüldü.

Çağlayan Adalet Sarayı'nda İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi üyeleri basın açıklaması yapıldı. İstanbul Barosu avukatları, bazı engelli avukatlar ile HDP Milletvekili Musa Piroğlu da toplantıya destek verdi. Savcı E.G.'nin avukat Mümin Özeken'e, müvekkili ile birlikte suç duyurusunda bulunmak için odasına gittiğinde, "İki tanık bulamadın mı? Körsün, okuyamazken neden hazirun oluşturmamakta ısrar ediyorsun" dediği iddia edildi.

"KÖR OLDUĞU İÇİN İFADE ALMADI"

İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Deniz Yazgan olayın Dünya Avukatlar Günü'nde yaşandığına dikkat çekerek, "Meslektaşımız, asistanının yanında olduğunu, hazirun yani tanımadığı bir başka kişinin varlığına gerek duymadan işlemi tamamlayabileceğini belirtse de Cumhuriyet savcısı, müştekinin ifadesini almayı reddetmiştir. Sonunda da meslektaşımızı odasından çıkarmıştır" dedi. Avukat Yazgan, 63 yaşında görme engelli bir avukatın, özel durumu nedeniyle ayrımcılığa uğramasının HSK Kanunu'na göre suç oluşturduğunu da ifade etti.

"O SAVCI HAKKINDA GEREKLİ İŞLEM YAPILDI"

Avukat Özeken'in başvurusu üzerine harekete geçildiğini belirten İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Başkanı Avukat Hüseyin Varol "İlgili kişi hakkında gerekli işlemin yapıldığını bizzat Cumhuriyet Başsavcısı'ndan öğrendik. Başsavcımız ve komisyon başkanımızla da bu hususu konuştuk. Bunun kesinlikle kabul edilemeyeceğini kendileri de ifade ettiler" diye konuştu.

GÖRME ENGELLİ AVUKATI AŞAĞILADIĞI ÖNE SÜRÜLEN SAVCI HSK'YA ŞİKAYET EDİLDİ
GÖRME ENGELLİ AVUKATI AŞAĞILADIĞI ÖNE SÜRÜLEN SAVCI HSK'YA ŞİKAYET EDİLDİ
GÖRME ENGELLİ AVUKATI AŞAĞILADIĞI ÖNE SÜRÜLEN SAVCI HSK'YA ŞİKAYET EDİLDİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖRME ENGELLİ AVUKATI AŞAĞILADIĞI ÖNE SÜRÜLEN SAVCI HSK'YA ŞİKAYET EDİLDİ - Son Dakika


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