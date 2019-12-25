Görme engelli, azmiyle örnek oluyor - Son Dakika
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Görme engelli, azmiyle örnek oluyor

6 saat önce

İZMİR'de yaşayan görme engelli Uğur Kurumaz (58), yaşadığı tüm zorluklara rağmen verdiği hayat mücadelesiyle örnek oluyor.

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İZMİR'de yaşayan görme engelli Uğur Kurumaz (58), yaşadığı tüm zorluklara rağmen verdiği hayat mücadelesiyle örnek oluyor. Yakın zamanda kanser hastası eşini kaybeden Kurumaz, her gün metro istasyonu yakınlarında kartlık, süzgeç ve mendil satarak geçimini sağlıyor. İzmirli vatandaşların engellilere karşı çok duyarlı olduğunu söyleyen Kurumaz, "Her gün sabahtan akşama kadar buradayım. Allah duyarlı vatandaşlarımızdan razı olsun. Bir şey satın almasalar bile halimi hatırımı sormadan geçmiyorlar" dedi.

Karabağlar'da yaşayan görme engelli Uğur Kurumaz, enerjisi ve verdiği hayat mücadelesiyle herkesin takdirini topluyor. Geçen ekim ayında 9 yıldır kanser hastası olan eşini kaybeden Kurumaz, her gün Fahrettin Altay metro istasyonunda kartlık, süzgeç ve mendil satarak geçimini sağlıyor. Zamanının çoğunluğunu satış yaparak geçiren Kurumaz, "İzmir halkı engellilere karşı çok duyarlı. Allah bin kere onlardan razı olsun. Her birine ayrı ayrı dua ediyorum. Kart kılıfı, mendil ve çay süzgeçleri satıyorum. Ben hayatta tek kaldım ama enerjimi kaybetmedim. Bütün kalbimle vatanıma milletime hizmet etmek istiyorum. Bütün dualarım insanlığa. Allah gözlerimizin nurunu korusun ki karanlıklara, çıkmazlara düşürmesin. Ben hem gözlerimi hem eşimi kaybettim ama kaybettiğim göz nurumu şimdi İzmir'e serpiştiriyorum" diye konuştu.

'GENÇLER GÜNLÜK YAŞIYOR'

Bir kızının Ankara'da yaşadığını ve öğretmenlik yaptığını söyleyen Kurumaz, "Eşim 9 yıldır rahim kanseri hastasıydı. Özel ilgi ve alaka ile ve elimden geldiğince bu işten kazandığım parayla ona baktım. Ancak ekim ayında vefat etti. Bundan sonra tek başımayım ve kendimi geçindirmek için mücadele veriyorum. Bizler hak etmediğimiz bir şeyi kabul etmeyiz. Ben de 3 kuruşa aldığım şeyleri 5 kuruşa satıp para kazanmaya çalışıyorum. Benim için hayat bir mücadele ama gençlere bakıyorum ve günlük yaşadıklarını düşünüyorum. Çalışmayan, mücadele etmeyen birçok genç var. Artık ümitlerini kesmiş gibiler" ifadelerini kullandı.


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:46 Kaynak: DHA
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