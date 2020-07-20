Görme engelli baba, çocuklarının tedavisi için yardım bekliyor - Son Dakika

Görme engelli baba, çocuklarının tedavisi için yardım bekliyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Vahdet Erdoğan, 2 sene önce gören tek gözünü de kaybedince, berberlik mesleğini bırakmak zorunda kaldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Vahdet Erdoğan, 2 sene önce gören tek gözünü de kaybedince, berberlik mesleğini bırakmak zorunda kaldı. 3 çocuğundan 2'si engelli olan Erdoğan, ailesinin geçimi ve kızlarının tedavisi için yardım bekliyor.

?Yüksekova'nın Dize Mahallesi'nde yaşayan ve tek gözü görmeyen 3 çocuk babası Vahdet Erdoğan, 2 yıl önce gözünde meydana gelen retina yırtığı nedeniyle ikinci gözünü de kaybetti. Erdoğan, bunun üzerine ailesinin geçimini sağladığı berberlik mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Çocuklarından Irmak Sedanur'un (14) yürüme bozukluğu, Muaz'ın (10) ise yürüme engelli olduğunu belirten baba Erdoğan, 2 çocuğunu tedavi ettirmek istediğini ancak maddi imkanlarının olmadığını söyleyerek, yetkililerden yardım talep etti. Eşinin görme, 2 çocuğunun ise yürüme engelli olduğunu anlatan anne Sevgi Erdoğan, kızı Irmak Sedanur'un yürüme bozukluğu yaşadığını, İntravenöz İmmünglobulin (İVİG) tedavisi görmesi gerektiğini belirtti.

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'BEN DE YAŞITLARIM GİBİ KOŞMAK İSTİYORUM'

Yaşıtları gibi koşup oynamak isteyen Irmak Sedanur da gerekli tedaviyi alırsa normal insanlar gibi yürüyebileceğini belirterek "Tedavi için önce Mersin'e gittik. Daha sonra İVİG tedavisi için Ankara'ya gittik ama maddi durumumuz yetmedi. Birçok yere müracaatta bulunduk. Henüz bir haber alamadık. En fazla yarım saat yürüyebiliyorum. Daha sonra dizlerimde güç kaybı olunca istemsizce düşüyorum. Normal bir insan gibi yürüyemiyorum. Kışın daha da zor oluyor. Hastalığımın tedavisi olduğu söyleniliyor. Ben de herkes gibi yürümek istiyorum" dedi.


Vahdet Erdoğan 2, Küçük Sedanur, Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:20 Kaynak: DHA

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