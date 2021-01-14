Görme engelli baba-kız birbirine "ışık" oluyor - Son Dakika

Görme engelli baba-kız birbirine "ışık" oluyor

14.01.2021 11:01
Görme engelli baba-kız birbirine

Bartın'da yaşayan görme engelli baba ve kız, karanlık yaşamlarında birbirlerine "ışık" oluyor.

Bartın'da yaşayan görme engelli baba ve kız, karanlık yaşamlarında birbirlerine "ışık" oluyor.

Gölbucağı Mahallesi'nde ikamet eden ve çocuk yaşta yakalandığı hastalık nedeniyle görme yetisini kaybeden 52 yaşındaki Mehmet Deniz'in 3 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki kızı Esma Nur da kendisiyle aynı kaderi paylaşıyor.

Anne Feti ve evin diğer kızı Melike Deniz'in yardımıyla günlük ihtiyaçlarını karşılayan baba-kız, hayat mücadelesinde birbirlerine destek veriyor.

Mehmet Deniz, AA muhabirine, 3 yaşında zatürre hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybettiğini söyledi.

Engelli maaşıyla geçindiklerini ve zamanının büyük kısmını evde geçirdiğini, yaşadıkları zorluklara rağmen mutlu bir hayat sürdüklerini anlatan Deniz, "Zorluk çekiyoruz ama yine yaşamaya devam ediyoruz, mutluyuz, huzurluyuz. Evde birçok ihtiyacımı kendim karşılayabiliyorum. Mesela elbiselerimi bulup üzerime giyebiliyorum. Yemeğimi yapabiliyorum. Kendi başıma çay demleyip bardağa koyup içebiliyorum." diye konuştu.

Deniz, kızıyla aynı kaderi paylaştığını ve birbirlerine büyük destek olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kızımın görme engelli olduğu 3-4 aylıkken belli oldu. Tedavisi için birçok yol denesek de çaresini bulamadık. Kızım da benim gibi görme engelli olarak yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. En büyük destekçim kızım oluyor çünkü birbirimizi en anlayan biziz. Zaman zaman istediğimiz gibi gezemediğimiz için moralimizin bozuk olduğu anlar olabiliyor. Bu durumlarda birbirimize moral veriyoruz, destek oluyoruz.

Kızım çok idealist ve derslerine de çok iyi çalışıyor. Derslere uzaktan eğitimle katılıyor. Kabartma yazı okuyarak ezber yapıyor, annesi ve ablası de verilen dersleri kitaplarından okuyor. Dersleri iyi, çalışkan ve azimli olduğu için biz de elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz."

Bartın Şerife Bacı Kız Meslek Lisesi öğrencisi Esma Nur Deniz de engeli nedeniyle zaman zaman dışlandığını söyledi.

Bu durumun kendisini üzdüğünü anlatan Deniz, "Odama kapanıp ağladığım çok oldu. Belediye başkanımızın sayesinde Engelliler Sanat Evi açıldı ve orada çok güzel günlerimiz geçiyor. Bu arada okuluma da devam ediyorum. Ortaokuldan sonra 'Liseyi kazandığımda alay edenler olursa aldırmayacağım' diye kendi kendime söz verdim. Görme engelli arkadaşlarım var, onlarla çok iyi arkadaşız. Birbirimize acılarımızı, yaşadıklarımızı anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Engelli kendisine güveniyorsa her şeyi başarır"

Deniz, ailece çok mutlu olduklarını, zor zamanlarda dahi birbirlerini mutlu etmeyi başarabildiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda liseye gidiyorum ve üniversiteyi de kazanacağım. Bunun için elimden geleni yapacağım. Belki bana inanmayanlar vardır çünkü görme engelli olarak bir şeyleri başarabileceğime inanamayabilirler. Ama bir engelli kendisine güveniyorsa her şeyi başarır. Ben kendime güvendim, aileme güvendim ve her şeyi başardım. İleride özel eğitim öğretmeni olmak istiyorum. Benim gibi çocuklara yardım etmek istiyorum. Onun için çocuk gelişimi bölümünü tercih ettim. İnsanlar, engellilerin beceriksiz olduğunu düşünmemeli."

Esma Nur Deniz, herkesin engelli bireylere karşı duyarlı olmasını istediğini sözlerine ekledi.

Melike Deniz ise kardeşiyle gurur duyduğunu belirterek, kendisine öğretmen oluncaya kadar her türlü desteği vereceğini söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Görme engelli baba-kız birbirine 'ışık' oluyor - Son Dakika


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