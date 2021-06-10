Üye Girişi
Görme engelli bireyler bu ürünler sayesinde rahatça alışveriş yapabilecek - Son Dakika

Görme engelli bireyler bu ürünler sayesinde rahatça alışveriş yapabilecek

10.06.2021 16:47
Görme engelli bireyler bu ürünler sayesinde rahatça alışveriş yapabilecek, System.String[]

Kocaeli ve Sakarya'da gıda üretimi yapan bir firma, görme engelli bireylerin alışveriş yaparken sıkıntı çekmemeleri için ürünlerin ambalajlarına Braille alfabesi ve ürünün detaylarına ulaşılabilmesi için QR kod uygulaması koymaya başladı.

Kocaeli ve Sakarya'da gıda üretimi yapan bir firma, görme engelli bireylerin alışveriş yaparken sıkıntı çekmemeleri için ürünlerin ambalajlarına Braille alfabesi ve ürünün detaylarına ulaşılabilmesi için QR kod uygulaması koymaya başladı.

Türkiye'de ambalajlı gıda ürünleri üretimi yapan bir firma, ortaya çıkardıkları ürünlerle örnek bir projeye imza atıyor. Firma bu kapsamda, görme engelli bireylerin alışveriş yaparken zorluk çekmemeleri ve istedikleri ürüne kolay bir şekilde erişebilmeleri adına ürünlerin ambalajlarına Braille alfabesi koydu. Ambalajlara aynı zamanda, engelli vatandaşların aldıkları ürünlerin bütün detaylarını bilmeleri adına QR kod uygulaması da yerleştirildi. Kocaeli'de bir otelde tanıtımı yapılan bu ürünler sayesinde engelli bireyler, her vatandaş gibi marketlerden kolayca alışveriş yapabilecek. Ambalaja dokundukları zaman ismini ve ne olduğunu anlayabilecek olan vatandaşlar, cep telefonlarından QR kodu okutarak ürünün bütün detaylarını dinleyebilecek. Kocaeli ve Sakarya ilinde kurulan fabrikalarda üretilecek olan bu ürünlere, bu yaz itibariyle bir çok zincir marketten ve internet üzerinden erişilebilecek. Oluşturulacak olan bayiliklerle de ürünler, Türkiye'nin 81 iline ulaştırılabilecek.

"Çok önemli ve örnek olacak bir proje"

Bu projenin erişilebilirlik adına atılmış önemli bir adım olduğunu belirten Engelsiz Erişim Derneği Başkanı Dr. Engin Yılmaz, "Özellikle marketlerden aldığımız ambalajlı ürünlerin erişilebilirliği ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Mesela aynı cinste, aynı şekilde bir sürü ürün var ve insanlar bunların ne olduğunu üzerindeki yazılardan ve görsellerinden ayırt ediyorlar. Bizim bunu ayırt etmemiz için ya onları ayrı ayrı paketlere koyacağız ya da onların farklı şekillerine bakarak ayırt ediyoruz. Bizler ürüne herkesle aynı anda hızlı bir şekilde ve pratik bir şekilde erişebiliyoruz. Bunu 2 yolla yapıyoruz; Braille alfabesini bilen arkadaşlar üzerindeki etiketle bunu yapabiliyorlar. Bilmeyen arkadaşlarımız da hemen Braille alfabesinin yanında parmağınızla hissedilebilen ve anlaşılabilen kare kodu telefondan okutarak ürünün bütün detaylarına ulaşabiliyor. Özellikle bu yönüyle çok önemli ve örnek olacak bir proje olarak değerlendiriyorum. Bütün ürünler bu şekilde yapılabilir, hepsine Braille alfabesi koyulabilir mi bilmiyorum ama hepsine QR kod koyulabileceğini inanıyoruz. Çok ciddi bir maliyetinin olmadığına inanıyoruz ve bu şekilde yapıldığı zaman da biz üründe ne var ne yoksa herkes gibi, aslında ambalajların üzerinde bütün bilgiler zaten yazıyor ama biz bu bilgilere erişemiyorduk. Artık biz de herkes gibi bu vesileyle erişmiş olacağız" dedi.

"Ürünlerimiz bu yaz itibariyle sahada olacak"

Firmanın Pazarlama Direktörü Meral Tek ise, markalarının merkezine tüketicileri koyduklarını söyledi. Tek,"Bu sebeple her ürün için farklı tüketicilerle buluşmayı hedefliyoruz. Tüm tüketiciler bizim için değerli ve önemli olduğu için böyle bir eksilik olduğunu fark ettik. Şu anda bizim ürünlerimizin bütün ambalajlarına Braille alfabesi ekleyerek görme engelli olan tüketicilerimiz için de bilgilerimizin erişilebilir olmasını sağladık. Braille alfabesi alfabenin kendisinden dolayı ambalajın üzerinde çok fazla yer kaplıyor. Ambalaj üzerindeki tüm bilgilere görme engelli tüketicilerimiz de ulaşabilmesi için köşeye koyduğumuz bir QR kod ile bu kodu okutarak normal bir tüketicinin gördüğü tüm bilgileri web sitesinden okutabilecekler. Öncelikle ürün gruplarımız sandviçler başta olmak üzere, glütensiz ürünlerimiz, atıştırmalıklarımız, hazır yemeklerimiz bu yaz itibariyle sahada olacak. Bunun gibi projelerimiz artarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde şekersiz ürünlerle şeker hastalarına dokunmak, belki başka hastaların ihtiyaçlarına çözüm bulabileceğimiz yeni yemek AR-GE'lerimiz de devam ediyor" diye konuştu.

"Türkiye pazarında böyle bir uygulama yok"

Kendilerinin genç, dinamik ve yenilikçi bir marka olduklarını kaydeden Tek, "Tüketici ihtiyaçlarını ve beklentilerini sürekli olarak takip ediyoruz. Algılarımız sürekli açık. Bunları hep düşünüyoruz. Braille alfabesiyle de bildiğimiz kadarıyla şu anda Türkiye pazarında böyle bir uygulama yok. Birkaç ilaç firmasında sadece ürün isminin yazdığı çalışmalar var ama onlar da özellikle bu projede görme engelli tüketicilerimizle danışırken aslında sadece bu bilginin yeterli olmadığını, içerik bilgilerinin de onlar için çok önemli olduğunu söylemişlerdi. O yüzden ambalajlarımızın üzerine bir QR kod yerleştirerek onların bu kodla bütün bilgilere ulaşmasını sağladık. Türkiye'de bu işi gıda bölümünde yapan ilk ve tek firmayız diyebiliriz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Görme engelli bireyler bu ürünler sayesinde rahatça alışveriş yapabilecek
Görme engelli bireyler bu ürünler sayesinde rahatça alışveriş yapabilecek
Görme engelli bireyler bu ürünler sayesinde rahatça alışveriş yapabilecek
Görme engelli bireyler bu ürünler sayesinde rahatça alışveriş yapabilecek
Görme engelli bireyler bu ürünler sayesinde rahatça alışveriş yapabilecek
Görme engelli bireyler bu ürünler sayesinde rahatça alışveriş yapabilecek
Görme engelli bireyler bu ürünler sayesinde rahatça alışveriş yapabilecek
Görme engelli bireyler bu ürünler sayesinde rahatça alışveriş yapabilecek
Görme engelli bireyler bu ürünler sayesinde rahatça alışveriş yapabilecek
Görme engelli bireyler bu ürünler sayesinde rahatça alışveriş yapabilecek

Görme Engelli, Sakarya, Engelli, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Görme engelli bireyler bu ürünler sayesinde rahatça alışveriş yapabilecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı 18:17 Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı Kaçırıldığı düşünülen Melisa'dan ailesini yıkan mesaj: Evlendim, aramayın 17:53 Kaçırıldığı düşünülen Melisa'dan ailesini yıkan mesaj: Evlendim, aramayın 5 fabrikada yemekten zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu 17:45 5 fabrikada yemekten zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu
Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu 17:37 Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu 17:16 Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu 16:51 MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu
Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı 15:33 Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı 15:03 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı

Son Dakika Haberleri
18:17 Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi
18:16 Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı
17:59 Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!
17:42 Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım
17:37 Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu
17:29 Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor
17:09 AK Parti'den '15 vekil' açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil
17:03 Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim
16:59 Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu
16:51 MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu
Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi         
18:18
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu! Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!         
17:59
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
17:46
Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım         
17:42
Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor         
17:29
Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim         
17:03
Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti         
16:16
Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var         
15:17
Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü         
14:37
Korona çıkınca sazı bırakıp, çiğ köfte yoğurmaya başlayan Serdar Örnek yeniden sahnelere döndü Korona çıkınca sazı bırakıp, çiğ köfte yoğurmaya başlayan Serdar Örnek yeniden sahnelere döndü         
14:29
Maçka Parkı'nda başlayan ve mahkemeye taşınan Maçka Parkı'nda başlayan ve mahkemeye taşınan "kıyafet" davasında iki sanığa da ceza verilmedi         
14:21
Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?         
13:23
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 18:26:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Görme engelli bireyler bu ürünler sayesinde rahatça alışveriş yapabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement