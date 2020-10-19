Görme engelli bireyler farkındalık için pedal çevirdi - Son Dakika

Görme engelli bireyler farkındalık için pedal çevirdi

19.10.2020 10:59
Görme engelli bireyler farkındalık için pedal çevirdi, System.String[]

Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü kapsamında bisiklet turu düzenlendi. "Asıl Körlük Cehalettir" sloganıyla düzenlenen etkinlikte görme engelli bireyler, gönüllü bisikletçilerin kaptanlığında tandem denilen iki kişilik bisiklette artçı olarak pedal çevirdi.

Barikat Sanat Atölyesi Derneği ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi işbirliğiyle organize edilen Beyaz Baston Körler Bisiklet Turuna UNESCO, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar Belediyesi, İstanbul Ulaşım A.Ş. destek verdi. Engelli bireyler Şişli'den başlayarak, Avcılar'a kadar gönüllü bisikletçilerle birlikte tandem denilen ikili bisikletlerle pedal çevirdi. Yaklaşık 3 saat süren yolculuk Avcılar sahilinde son buldu.

"Engelli Yaşam Merkezimizin yüzde 95'i tamamlandı"

Engelli bireyler için belediye olarak önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Avcılar Belediyesi Meclis Üyesi ve Engelliler Komisyonu Başkanı Tuncay Gündüz, "Erişilebilir bir Avcılar oluşturmak istedik. Bununla beraber yola çıktık. Özellikle engelli bireyler için güzel çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızla belediyecilikte örnek teşkil edeceğiz. Güzel bir Engelli Yaşam Merkezi yapıyoruz. Yüzde 95'i tamamlandı. Umarız ki açılışımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne yetişecektir" dedi.

"Bu dünyayı birlikte yaşamaya uygun hale getirmeliyiz"

Görme engelli bireyler ile ilgili bir farkındalık ortaya koymuş olmaktan son derece mutlu olduklarını ifade eden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Perihan Eren Bana, "27 görme engelli birey Şişli'den başlayarak, Avcılar'a kadar gönüllü bisikletçilerimizle birlikte tandem denilen ikili bisikletlerle pedal çevirdiler. Yaklaşık 3 saat süren yolculuğumuz Avcılar sahilinde sonlandı. Etkinlik sonunda bir de onlara beyaz baston hediye ettik. Oldukça keyifli bir etkinlikti. Yolda gelirken insanların katılımından, bizleri selamlamalarından ve görme engelli bireyler ile ilgili bir farkındalık ortaya koymuş olmaktan son derece mutluyuz. Onların yanında olmak bizim için erdem değil, insan olmamızın bir gereğidir. Onların biraz daha farkında olmamız gerekiyor. Standartlarımızı onlara uygun hale getirmemiz lazım. Evrensel standartları uygulayarak, onları kucaklıyor olmamız ve bu dünyayı birlikte yaşamaya uygun hale getirmemiz gerekiyor" dedi.

"Dezavantajlı bireye acıyarak bakmak vidan değil, vicdansızlıktır"

Engelli bireylerin yalnız onlara özel olan günlerde değil, tüm zamanlarda hayatın içinde olması gerektiğini belirten Barikat Sanat Atölyesi Derneği Başkanı Hüseyin Nacar,"Onlar için farkındalık bir güne sığdırılmamalı. Biz de bu konudaki yanlış algıları ortadan kaldırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için bu etkinliği gerçekleştirdik. Onlar bana göre engelli değil, dezavantajlı insanlardır. O dezavantajları avantaja çevirmek için sanatla, sporla onların sesini duyurmalıyız. Bir dezavantajlı bireye acıyarak bakmak vidan değil, vicdansızlıktır. Onları farkında olmadan toplumun dışına itiyoruz. Bu da onları daha çok içe kapanık yapıyor. Ancak kendiyle barışık ve durumunu aşmış olanlar hayata karışabiliyor. Her vatandaşın görevi bu bireyler için toplumu bilinçlendirmektir" diye konuştu.

"Bu tür etkinliklerin sıklıkla yapılmalı"

Görme Engelli sporcu Av. Ali Çavdarlı ise engelliler için sivil toplum örgütlerinin büyük önem taşıdığını söyleyerek şu ifadelerde bulundu: "Bütün engelli hakları sivil toplum örgütlerinin kararlı mücadelesiyle kazanılır. Toplumda engelli bireye farkındalık oluşturmak için bu tür etkinliklerin sıklıkla yapılması gerekiyor. Biz de bu programla bunu amaçladık. Bisiklet tercih ettik çünkü pandemiden sonra anlaşıldı ki bisiklet önemli bir ulaşım aracıdır. Esasında kentlerde hem trafik sorununa hem de egzozdan kaynaklanan hava kirliğine de dikkat çekmek istedik" şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda görme engelli bisikletçi sporculara beyaz baston hediye edildi. - İSTANBUL

Görme engelli bireyler farkındalık için pedal çevirdi
Görme engelli bireyler farkındalık için pedal çevirdi
Görme engelli bireyler farkındalık için pedal çevirdi
Görme engelli bireyler farkındalık için pedal çevirdi
Görme engelli bireyler farkındalık için pedal çevirdi

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görme engelli bireyler farkındalık için pedal çevirdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur Bakan Koca'ya "Üniversiteler açılacak mı?" diye soruldu: Okula giden sınıfların gelişimine göre karar alacağız Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti
Selçuk Şahin F.Bahçe'de göreve başladı mı? Göztepe maçı sonrası dikkat çeken kare Selçuk Şahin F.Bahçe'de göreve başladı mı? Göztepe maçı sonrası dikkat çeken kare         
10:52
Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar         
09:54
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor         
07:32
Burak ve Yusuf'un gol attığı derbide Lille, Lens'i farklı mağlup etti Burak ve Yusuf'un gol attığı derbide Lille, Lens'i farklı mağlup etti         
23:46
KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "Mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı         
23:16
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu         
20:36
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 11:03:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Görme engelli bireyler farkındalık için pedal çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei