Görme engelli bireyler için

Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Satranç Federasyonu Engelliler Komisyonu Üyesi Seçkin Serpil'in konuk aldığı görme engelli satranççılar Kerim ve Selim Altınok kardeşlerin eşliğinde görme engelli bireylere özel satranç eğitim programı düzenlendiği belirtildi.

Türkiye Satranç Federasyonu, "Satranç Eğitimini Geliştirme" projesi ve "Evde Satranç Var" kampanyası kapsamında görme engelli bireylere özel "online" satranç eğitim programı hazırladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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