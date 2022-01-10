Görme engelli bireyler uçuş deneyimi yaşadı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nın görme engelli kursiyerleri, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nde eğitmenler eşliğinde simülatörle uçuş gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından hazırlanan ankette, görme engelli bireylere ne hayalleri olduğu sorusu yöneltildi.

Ankette "uçak kullanmak istiyorum" yanıtlarının verilmesi üzerine, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim alan ve çalışan görme engelliler, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'ndeki pilot eğitim merkezine götürüldü.

Airbus A320-200 yolcu uçağının aynısı olan uçuş simülatörünün kokpitinde yerlerini alan görme engelli bireyler, 12 bin fit yükseklikte eğitmenler eşliğinde uçuş deneyimi yaşadı. Yarım saat süren uçuşta, katılımcıların heyecanlandığı görüldü.

Kursiyer Mustafa Gürses, "Çok değişik bir histi. Daha önce rüyalarımda sanal olarak uçağa binmiştim. Genellikle düşüyordum. Bu yüzden uçak fobim oluşmuştu. Bu korkumu burada yendim. Türbülansa girince taşlı bir yolda minibüsle ilerliyormuş gibi hissettim. Çok mutlu oldum. Tekrar aynı şekilde uçmak isterim." ifadelerini kullandı.