Son Dakika Haberleri: Görme engelli bireylerle birlikte bisiklet sürdüler
Son Dakika Güncel Haber

Görme engelli bireylerle birlikte bisiklet sürdüler

1 saat önce

Görme engelli bireylerle birlikte bisiklet sürdülerİZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sürdürülebilir ulaşım politikalarını desteklemek için İzmir'de engelli hakları alanında faaliyet yürüten Eşpedal Derneği ile birlikte pedal çevirdi.

Görme engelli bireylerle birlikte bisiklet sürdüler

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sürdürülebilir ulaşım politikalarını desteklemek için İzmir'de engelli hakları alanında faaliyet yürüten Eşpedal Derneği ile birlikte pedal çevirdi.

Eşpedal Derneği'nin 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında engelli ve engelsiz bireylerin yol arkadaşlığı için iki kişilik bisiklet (tandem) etkinliği düzenledi. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Başkan Tunç Soyer ve Eşpedal Yönetim Kurulu Başkanı Saldıray Altındağ iki kişilik bisikletlerle İzmir Konak Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

AB Türkiye Delegasyonu Basın Enformasyon ve İletişim Birimi Başkanı Maria Kanellopoulou da bisiklet kortejinde yer aldı. Başkan Tunç Soyer'e teşekkür eden Eşpedal Yönetim Kurulu Başkanı Saldıray Altındağ, Eşpedal'ın engelli bireyler ile engelsiz bireyler arasındaki mesafeleri birlikte pedallayarak aşan bir dernek olduğunu söyledi. Altındağ, etkinliğin, tandem olarak adlandırılan ve iki kişinin eşgüdüm içinde bisiklet kullanması amacıyla tasarlanan bu bisikletlerle görme engelli bireylerin bisiklet sürmesi fikrinden ortaya çıktığını anlattı. Altındağ, "Bisiklet kullanım kabiliyeti yüksek ve sorumluluk sahibi bisikletçi dostlarımız ile görme engelli arkadaşlarımız ı, derneğimiz bünyesinde bulunan tandem bisikletler üzerinde buluşturarak şehir içi ve şehirlerarası turlar düzenliyoruz. Kamplı turlar gerçekleştirerek doğayı birlikte deneyimliyoruz" şeklinde konuştu. Böyle etkinliklerin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Soyer ise "En kısa zamanda daha geniş kapsamlı bir etkinlik düzenleyeceğiz" dedi.

Görme engelli bireylerle birlikte bisiklet sürdüler

Tunç Soyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önemli zirve için Ankara'ya geldi
Sürüye düşen yıldırım, 60 koyunu telef etti Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı Taksici, aynasını kıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü! Olay anı kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 22:19:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görme engelli bireylerle birlikte bisiklet sürdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]