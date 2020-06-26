Görme engelli çift için belediye aracını gelin arabası yaptılar - Son Dakika

Görme engelli çift için belediye aracını gelin arabası yaptılar

Şanlıurfa'da evlenen görme engelli çiftin gelin aracını belediye verdi.

Şanlıurfa'da evlenen görme engelli çiftin gelin aracını belediye verdi. Süslenen araçla gezerek dünya evine giren çiftin nikahını da belediye başkanı kıydı.

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan görme engelli Bekir Susal ile görme engelli Sultan Kurt dünya evine girdi. Aynı zamanda yetim olan Bekir Susal'ın düğün masraflarını ise Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş üstlendi. Genç çift için belediyeye ait bir araç süslendi. Gelin ve damat bu araca bindirilip nikah salonuna götürüldü. Başkan Kuş, çifte düğün hediyesi olarak evin beyaz eşyasını alıp düğün yemeklerinin masrafını üstlendi. Çifte bir de 3 bin lira değerinde hediye çeki verdi. Çiftin nikahını kıyan Başkan Kuş, ömür boyu mutluluklar diledi.


Şimdiye kadar kıydığı en anlamlı nikah olduğunu belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Şimdiye kadar birçok evlenme akdini gerçekleştirdiğimiz çiftlerimiz oldu ama şimdi, Bekir ve Sultan kardeşlerimiz gönül gözü ile birbirlerini gördüler, gönül gözü ile birbirlerini sevdiler. Bugün benim kıymış olduğum en kıymetli nikah diyebilirim. Bundan dolayı bir Belediye Başkanı olarak gururluyum ve mutluyum. Ben sizlere ömür boyu mutluluklar dilerim. Cenabı Mevlam hem bu dünyada hem ahirette sizlere mutluluklar nasip etsin. Bu nikahın kıyılmasına vesile olan Mehmet Hamcan kardeşime şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu.


Eyyübiye Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Mehmet Hamcan da çifte ömür boyu mutluluklar diledi. - ŞANLIURFA

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Görme engelli çift için belediye aracını gelin arabası yaptılar - Son Dakika

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