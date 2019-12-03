Son Dakika Haberleri: Görme engelli çift mutluluğa "evet" dedi
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Görme engelli çift mutluluğa "evet" dedi

6 saat önce

Bayburt'ta sosyal medya üzerinden tanışan görme engelli Şeref Kocabaş (30) ile Çiğdem Dinç (29), düzenlenen nikah merasimi ile dünya evine girdi.

Görme engelli çift mutluluğa

Bayburt'ta sosyal medya üzerinden tanışan görme engelli Şeref Kocabaş (30) ile Çiğdem Dinç (29), düzenlenen nikah merasimi ile dünya evine girdi.


Bayburt'ta yaşayan görme engelli Şeref Kocabaş, sosyal medya üzerinden yine kendisi gibi görme engelli Aksaraylı Çiğdem Dinç ile tanıştı. Birbirleriyle konuşmaya başlayan çift, kısa sürede bir araya gelerek evlenmeye karar verdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından nikah masasına oturan çift, Bayburt'ta düğün yaparak dünya evine girdi.


Sosyal medya üzerinden tanıştıklarını kaydeden Kocabaş, "Eşim bir doğum günü pastası beğenmişti. Ben de oradan eşime istek attım. İsteği kabul ettiği zaman ben bir selam yazdım orada selamlaştık, engel durumlarımızı anlattık. Sonra eşimle biraz konuştuk zamana bırakalım düşüncesiyle. Haziran'ın 23'ünde biz tanıştık, ondan sonra Temmuz'un 20'sinde 2019 tarihinde Aksaray'a gittim. Aksaray'da buluştuk yine bir karşılıklı fikirlerimizi almak istedik. Fikirlerimiz olumlu çıktı, sonra biz de evliliğe karar verdik. Aileler aracılığıyla evliliğimizi gerçekleştirdik, mutlu yuvamızı düzenimizi gerçekleştirdik" dedi.


Eşini ikna etme sürecinden de bahseden Kocabaş, "Eşimi ikna etme sebeplerinden biri, sonuçta biz bize kalırız. Biz yalnız kaldıktan sonra bir eşe ihtiyaç var. İşte ister istemez ben de o konuda ikna ederek şu an ben de doğru bir kadını bulduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Doğru kişiyi bulduğunu ifade eden Çiğdem Dinç ise, "Normalde ben Facebook'tan gelen istekleri kabul eden biri değildim ama kader ya demek ki kabul ettik. Çok mutluyum aşk engel değil" diyerek mutluluğunu ifade etti.


Şeref'in babası İhsan Kocabaş ise böyle bir günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Allah'ıma şükürler olsun çok mutluyum mesudum. İnşallah bir yastıkta kocarlar" dedi.


Çift pasta kesip dans ederek en mutlu günlerini dostlarıyla birlikte geçirdi. - BAYBURT

Bayburt, Kocabaş, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:48 Kaynak: İHA
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