Görme engelli çift, yardım bekliyor - Son Dakika

ADANA'da görme engeli nedeniyle çalışamadığı için göz protez ameliyatını karşılayamayan Sezgin Özsolak (31), major depresif ve epilepsi hastası olan kendisi gibi görme engelli eşini de tedavi ettiremedi. Anne ve babasının da hastalıkları olduğunu fakat yeşil kartları olmadığını için tedavi olamadıklarını kaydeden Özsolak, yardım beklediğini söyledi.
Merkez Seyhan ilçesi Anadolu Mahallesi'nde annesi Gül Hanım Özsolak (65) ve babası Metin Özsolak (64) ile birlikte yaşayan görme engelli Sezgin Özsolak, yaklaşık 2 yıl önce kendisi gibi görme engelli olan Ümmü Gülsüm Özsolak (34) ile tanıştı ve kısa bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Görme engelli çift Gül Hanım ve Metin Özsolak ile birlikte yaşamaya başladı. Eşiyle birlikte engelli maaşı aldığını söyleyen Sezgin Özpolat, annesinin, eşinin, babasının ve kendisinin ayrı ayrı sağlık sorunları olduğunu ve geçinmekte çok zorlandıklarını kaydetti. Eşinin epilepsi ve major depresif hastası olduğunu, kendisinin de göz protezi ameliyatı geçirmesi gerektiğini belirten Özsolak, ayrıca annesinin ve babasının kalp ve diyabet hastası olduğunu, yeşil kart sahibi olmadıkları için tedavi olup ilaç alamadıklarını kaydetti. Görme engelinden dolayı kendisine uygun bir iş bulamadığını kaydeden Özsolak, hayatının her köşesinde bir zorluk olduğunu ve ailesiyle birlikte bir yardım eli beklediklerini dile getirdi.
Hem oğlu ve gelinine hem de eşi ve kendisine yetkililerden, hayırseverlerden bir yardım eli uzatılmasını beklediklerini söyleyen baba Metin Özsolak ise yeşil kart alıp sağlık sorunları için tedavi olmak istediklerini söyledi.