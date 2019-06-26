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Görme engelli çiftin sazlı sözlü düğünü

25 dakika önce

Sosyal medyada ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan görme engelli Fatsalı Asuman Bayburt ile Balıkesirli Erkan Erdoğan evlenmeye karar verdiler ve yapılan düğünle dünya evine girdiler.

Görme engelli çiftin sazlı sözlü düğünü, System.String[]
Sosyal medyada ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan görme engelli Fatsalı Asuman Bayburt ile Balıkesirli Erkan Erdoğan evlenmeye karar verdiler ve yapılan düğünle dünya evine girdiler.

Görme engelliler Asuman Bayburt ile Erkan Erdoğan çiftinin düğün törenleri Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'nde gerçekleşti. Görme engelli oldukları için sahneye yakınlarının yardımıyla çıkan Asuman ve Erkan çifti ellerini birbirinden hiç ayırmayarak düğüne katılan yakınları ve dostları ile birlikte doyasıya eğlendiler.

Çiftlerin tıpkı görüyormuşçasına diğer davetlilerle uyumu dikkat çekti. Yaşamlarını evliliğe götüren hikayeyi anlatan gelin Asuman Bayburt, sosyal medyada ortak arkadaş vasıtasıyla tanışıp evlilik kararı aldıklarını belirterek, "Ben Behçet hastalığından dolayı gözlerimi kaybettim. Bugünlere böyle geldik, bundan sonra eşimle mutlu bir yuva kurarak sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşam sürmek istiyorum" dedi.

Damat Erkan Erdoğan ise doğuştan görme engelli olduğunu ifade ederek, "Ben Balıkesirliyim. Asuman hanım ile tanıştıktan sonra uzak mesafeleri aştık, Ordu'ya kadar geldik. Bundan sonra eşimle Balıkesir'de yaşayacağız. Orada mutlu bir yuva kurup inşallah çocuklarımızla yaşam sürmek istiyoruz. Eşimle iyi günde kötü günde hep birlikte el ele bütün zorlukları birlikte aşacağız" diye konuştu. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:40 Kaynak: İHA
Bayburt, Yaşam
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