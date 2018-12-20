Görme Engelli Çocuğa Hatalı Otopark Darbesi

Görme engelli çocuğa hatalı otopark darbesi Ordu'da, kaldırma hatalı park eden araca başını çarpan çocuğun durumu yürekleri sızlattıORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde görme engelli bir çocuğun, kaldırıma park eden araca başını çarpması yürekleri sızlattı.

Görme engelli çocuğa hatalı otopark darbesi

Ordu'da, kaldırma hatalı park eden araca başını çarpan çocuğun durumu yürekleri sızlattı



ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde görme engelli bir çocuğun, kaldırıma park eden araca başını çarpması yürekleri sızlattı.

Fatsa ilçesinde cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, henüz adı öğrenilemeyen bir çocuğun, annesi olduğu düşünülen bir kadınla birlikte Sakarya Mahallesi Mağazalarbaşı mevkisinde yürüdüğü görülüyor. Görme engelli olduğu öğrenilen çocuğun, hissedilebilir zeminde (görme engelli yürüme yolu) elindeki değnekle ilerlemeye çalışırken, kaldırıma hatalı park eden araca başını çarpıyor. Kaydedilen görüntülerde, başını sert bir şekilde hatalı park eden aracın camına vuran çocuk, önüne takılan engelin ne olduğunu anlamak için eliyle kontrol ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki toplarken, vatandaşlar kurallara uymayan sürücülerin cezalandırılmasını istiyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

YORUMLAR (1) Skynet: yanındaki kadın da çarpsın diye bakıyor. bilinçli yapılmış belliki. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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