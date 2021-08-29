Üye Girişi
Son dakika... Görme engelli çocuklar sudan korkarken madalyaya koştu - Son Dakika

Son dakika... Görme engelli çocuklar sudan korkarken madalyaya koştu

29.08.2021 14:16

Son dakika haberi... - Görme engelli çocuklar sudan korkarken madalyaya koştu Konya'da kayıt oldukları spor kulüplerine ilk geldikleri dönemde sudan korkan görme engelli çocuklar, öğretmenlerinin desteği ve kendi azimleri ile katıldıkları Görme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'ndan 9 madalya ile döndü.

- Görme engelli çocuklar sudan korkarken madalyaya koştu

KONYA - Konya'da kayıt oldukları spor kulüplerine ilk geldikleri dönemde sudan korkan görme engelli çocuklar, öğretmenlerinin desteği ve kendi azimleri ile katıldıkları Görme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'ndan 9 madalya ile döndü.

Konya'da doğuştan görme engelli olan 9 yaşındaki Süleyman Öztoprak, 11 yaşındaki Eymen İnce ve 12 yaşındaki Tuana Filiz, üç ayrı engelliler spor kulübünde spor yapmaya başladı. Branş taraması yapılan 3 çocuğun yüzmeye uygun olduğunun tespit edilmesinin ardından sporcu adayı olarak belirlenen çocuklar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Gülşah Tekin ile çalışmaya başladı. Genel ve ısınma hareketlerine alışan çocuklar, yüzme öğrenmesi için havuza götürüldü. Suya girmekten korkan çocukları, antrenör Gülşah Tekin uzun çalışmaların ardından havuza alıştırdı. Azimle çalışmalara devam eden çocuklar, 24-26 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Görme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada, Karatay Engelliler Spor Kulübü sporcusu Tuana Filiz 200 metre serbestte altın, 100 metre serbestte gümüş ve 50 metre sırt üstü ile 50 metre serbestte 2 bronz madalya, Konya Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Süleyman Öztoprak altın madalya, Mevlana Engelliler Spor Kulübü sporcusu Eymen İnce ise 100 metre serbestte altın, 100 metre sırt üstünde gümüş ile 50 metre serbest ve 50 sırt üstünde 2 gümüş madalya kazanarak Konya'ya döndü.

Tekin: "Çocuklarımız sudan korkarken madalyaya koştu"

Sporcu 3 çocukla yakından ilgilenen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Gülşah Tekin, "Çocuklarımız sudan korkarken madalyaya koştu. Bu benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Onlar başarıya koşup madalya aldıkça ben kenarda ağladım diyebilirim. Çocuklarımız önce sudan ve havuzdan korkuyordu çünkü bilmedikleri bir ortam, bilmedikleri bir bir şeye temas ediyorlardı ilk kez. Atlama korkuları vardı, biz bunu birlikte tutunarak atladık. Küçük sporcumuz Süleyman ise çok fazla üşüyordu artık biz de bunu oyunlarla hareket etmeye başladık. Şuanda ise biz çocuklarımızla Türkiye Milli Takım Seçmelerine katıldık. 2 yıldır pandemi dolaysıyla biz çocuklarımızla antrenman yapamadık. Konya'daki yapımı devam eden havuzumuz da bitme aşamasında. Bitince inşallah bizim hedefimiz milli takım kampına seçilmek" cümlelerine yer verdi.

"Biz onlarla birlikte bu yolu kat ettik"

Kendisine de bu alanda büyük bir tecrübe olduğunu anlatan antrenör Gülşah Tekin, "Ben daha önce bu şekilde hiçbir deneyim kazanmamıştım. Ama çocuklarımızla birlikte bazı konuları ben de onlarla birlikte öğrendim. Biz çocuklarımızla birlikte bu yolu aştık. Ama çocuklarımızın bir yandan eksiği diğer şeyleri kapatıyor. Duyma algıları daha çok açık, o yönden bize hiçbir sıkıntı olmadı. Biz onlarla birlikte bu yolu kat ettik" şeklinde konuştu.

Engelli çocuğu bulunan ailelere uyarılarda bulunan Gülşah Tekin, çocukların bazı şeyleri sporla daha rahat aşabileceklerini ifade ederek, "Aileler genellikle bu durumlara müsaade etmiyor, engelli birey oldukları için biraz daha temkinli yaklaşıyor. Yüzme ve benzeri sporlarla bu çocuklar hayatlarını daha rahat şekilde yaşasınlar" diye konuştu.

Kandemir: "Bu tür çocukların sporla iç içe olmaları önemli"

Konya Görme Engelliler Spor Federasyonu Konya İl Temsilcisi Mustafa Kandemir, "Bu tür çocukların sporla iç içe olmaları sporun içinde olması kendileri ifade etmeleri etkenindeki önemi çok büyük. Gerek sosyal profil açısında gerekse toplumsallaşma açısından bunların önemi yadırganamayacak kadar büyük. Bir engelli ailesi veya engelli birey şunu kesinlikle unutmasın sporun hiçbir zaman dili, dini, ırkı, cinsiyeti ve engeli yoktur herkesi tek noktada toplayan tek olgu spordur. Biz de bu olgu üzerinden hareketle görme engellilerimiz topluma kazandırmak için daha önceden de toplumsallaştırma amacıyla yetenekli çocuklarımızı performans sporcusu, milli takımlara gönderme ve olimpiyatlara göndermeyi hedefledik" ifadelerini kullandı.

Filiz: "İlk başladığımda sudan korkuyordum"

İlk spora başladığındaki korkularını anlatan Tuana Filiz, "İlk başladığımda sudan korkuyordum. Diğer arkadaşlarımla bu sorunu da hocamız sayesinde atlatarak azimle buraya kadar geldim. Diğer arkadaşlarım da vazgeçerim demesinler ben her zaman azim ettim ve başardım onlarda başarabilir" dedi.

Süleyman Öztoprak ile Eymen İnce de azim ve sabırla bu çalışmaları yaparak havuz korkularını yenerek bu başarıya kavuştuklarını belirtti.

Son dakika... Görme engelli çocuklar sudan korkarken madalyaya koştu
Son dakika... Görme engelli çocuklar sudan korkarken madalyaya koştu
Son dakika... Görme engelli çocuklar sudan korkarken madalyaya koştu
Son dakika... Görme engelli çocuklar sudan korkarken madalyaya koştu
Son dakika... Görme engelli çocuklar sudan korkarken madalyaya koştu
Son dakika... Görme engelli çocuklar sudan korkarken madalyaya koştu
Son dakika... Görme engelli çocuklar sudan korkarken madalyaya koştu

Görme Engelli, Türkiye, Yüzme, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika... Görme engelli çocuklar sudan korkarken madalyaya koştu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş maçındaki skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte yaşananlar 14:35 Beşiktaş maçındaki skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte yaşananlar Lorik Cana'dan eğlenceli itiraf: Galatasaray benim sayemde Muslera'yı aldı 14:18 Lorik Cana'dan eğlenceli itiraf: Galatasaray benim sayemde Muslera'yı aldı Son Dakika! Erdoğan, sosyal medya platformlarına resti çekti: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok 14:16 Son Dakika! Erdoğan, sosyal medya platformlarına resti çekti: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok
Kahramanmaraşlı Mercan'ın hayat hikayesi Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı 13:58 Kahramanmaraşlı Mercan'ın hayat hikayesi Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı Son Dakika: Adana Demirspor, Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden alındı 13:22 Son Dakika: Adana Demirspor, Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden alındı İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar 12:57 İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar
Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var 12:19 Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı 11:44 Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı

Son Dakika Haberleri
14:19 Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi
14:17 Lorik Cana'dan eğlenceli itiraf: Galatasaray benim sayemde Muslera'yı aldı
14:16 Son Dakika! Erdoğan, sosyal medya platformlarına resti çekti: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok
14:14 Taksiciyle tartışan turist adın sinir krizi geçirdi! Kaportayı yumruklayıp, tekmeledi
13:41 Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü
13:39 Son Dakika! Erdoğan'dan, ABD'ye DEAŞ-Horasan mesajı: Beraber adım atarız
13:22 Son Dakika: Adana Demirspor, Teknik Direktörü Samet Aybaba görevden alındı
13:15 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor
12:36 Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Hidemasa Morita, yarın 17.25'te İstanbul'a geliyor
12:34 Son Dakika! Savunma sanayinde önemli gün! AKINCI TİHA, TSK envanterine giriyor
Survivor'ın olaylı iki isminden ağızları açık bırakan itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Survivor'ın olaylı iki isminden ağızları açık bırakan itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK         
14:41
Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi         
14:20
Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu iddia edildi Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu iddia edildi         
14:17
Taksiciyle tartışan turist adın sinir krizi geçirdi! Kaportayı yumruklayıp, tekmeledi Taksiciyle tartışan turist adın sinir krizi geçirdi! Kaportayı yumruklayıp, tekmeledi         
14:15
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor         
13:15
Dükkanının önünde oturan esnafa kurşun yağdırdılar! Saldırı anı saniye saniye kaydedildi Dükkanının önünde oturan esnafa kurşun yağdırdılar! Saldırı anı saniye saniye kaydedildi         
12:38
Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu         
11:58
Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken         
11:17
Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı         
11:10
Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar         
10:44
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm         
10:31
Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak         
10:21
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi         
09:22
Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi         
21:31
Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2021 14:58:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Görme engelli çocuklar sudan korkarken madalyaya koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement