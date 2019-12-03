Son Dakika Haberleri: Görme engelli çocuklara özel "Doğayı Hissediyorum" kitabı
Son Dakika Güncel Görme engelli çocuklara özel 'Doğayı Hissediyorum' kitabı - Son Dakika

Görme engelli çocuklara özel "Doğayı Hissediyorum" kitabı

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, "Doğayı Hissediyorum kitabı, Türkiye'deki bütün görme engellilere ulaştırılması gereken misyonu olan bir kitap." dedi.

Görme engelli çocuklara özel

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, "Doğayı Hissediyorum kitabı, Türkiye'deki bütün görme engellilere ulaştırılması gereken misyonu olan bir kitap." dedi.

Demirtaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Göreneller Görme Engelliler Ortaokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin seslendirdiği şarkıları dinleyen Demirtaş, "Doğayı Hissediyorum" kitabını görme engellilere hediye etti.

24 sayfadan oluşan kitapta, Braille alfabesinin kullanıldığını, metinlerin zihinlerde güçlü bir şekilde canlanması için her aya özgü görsel ve sembollerin de kabartma olarak tasarlandığını dile getiren Demirtaş, bu kitabın Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti.

Öğrencilerle tek tek ilgilenen Demirtaş, "Biz sizleri çok seviyoruz, sizlerin hayatını kolaylaştırmak, eğitimine katkı sunmak için çalışıyoruz. Sizlerin de sevgimizi hissettiğine inanıyorum." dedi.

Çocuklara çevreyi, doğayı tanıtmak istediklerini dile getiren Demirtaş, "Çocukların gelişimine destek olacak, hayata hazırlayacak, eğitimlerine katkı sunacak başka kitaplar da hazırlamayı düşünüyoruz. Doğayı Hissediyorum kitabı Türkiye'deki bütün görme engellilere ulaştırılması gereken misyonu olan bir kitap." değerlendirmesinde bulundu.

Demirtaş, bilgisayar dersi alan öğrencileri de ziyaret ederek içerik hakkında bilgi aldı ve hediyeler verdi.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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